Mercedes, venduta l’auto più costosa al mondo: 135 milioni di euro per una SLR del 1955

Nuovo record nel mondo delle auto. Stavolta non si tratta di velocità o distanza percorsa, ma della cifra di vendita. Un ignoto collezionista ha infatti speso 135 milioni di euro per aggiudicarsi una rarissima Mercedes Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955. Ne rimangono solo due esemplari, compreso quello battuto all’asta, finora conservati maniacalmente nel Museo della casa automobilistica di Stoccarda. RM Sotheby’s si è occupata della transazione in collaborazione con Hagerty, società che traccia i valori delle auto da collezione in tutto il mondo. Spazzato via il precedente record, appartenente a una Ferrari 250 GTO del 1963, venduta nel 2018 per 70 milioni di dollari.

Storia e caratteristiche della Mercedes SLR che ha infranto il record

«Le 300 SLR Uhlenhaut Coupé sono pietre miliari nello sviluppo delle auto sportive ed elementi storici chiave che hanno plasmato il nostro marchio», ha scritto Mercedes in un comunicato ufficiale sul proprio sito. Il modello da corsa battuto all’asta era uno dei due prototipi realizzati 67 anni fa da Rudolf Uhlenhaut, allora capo ingegnere della casa automobilistica tedesca. Si tratta di una versione hard-top, ossia con tettuccio rigido, della Mercedes SLR cabrio, alimentata con motore a otto cilindri in linea da 302 cavalli. In grado di raggiungere i 290 chilometri orari, nacque con l’idea di proteggere il guidatore dal vento e dalle intemperie ad alta velocità.

Pensata per il mondo delle corse, non vide mai la pista. Poco dopo la realizzazione del modello, Mercedes decise di ritirarsi dalle competizioni a seguito della tragedia della 24 Ore di Le Mans del 1955, quando la vettura di Pierre Levegh finì sulle tribune uccidendo 83 spettatori. Ad attirare l’attenzione dei collezionisti, oltre alla storia, anche le porte “Gullwig” che si aprono ad ali di gabbiano. «Si tratta dei modelli più desiderati al mondo», ha dichiarato alla Cnn Brian Rabold, vicepresidente di Hagerty. «Inoltre, le auto da corsa di Mercedes sono sempre rimaste di proprietà della fabbrica, quindi quando entrano sul mercato fanno gola a tutti».

La realizzazione di un fondo per nuovi ingegneri

Il ricavato finanzierà la creazione del Mercedes-Benz Fund, un programma globale di borse di studio. «Mercedes intende incoraggiare la nuova generazione a seguire le orme di Uhlenhaut e sviluppare le auto con le moderne tecnologie», ha dichiarato in una nota il Ceo Ola Källenius. L’azienda intende realizzare due percorsi, l’uno per le scuole e l’altro per le università, sperando di aiutare chi non possiede i «mezzi finanziari per sovvenzionare i propri sogni». La borsa di studio vedrà inoltre periodi di tutoraggio all’interno delle fabbriche di Stoccarda, per lavorare a stretto contatto con le migliori menti dell’azienda.