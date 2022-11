Mercatini di Natale, sei proposte dalle Alpi al Salento

Il Natale si avvicina e ormai è tempo di mercatini. Tag43 ve ne propone sei, dalle Alpi a Bologna, da Salerno fino ad Assisi e Lecce.

Carezza magica delle Dolomiti

Ha il profumo della magia il mercatino allestito al lago di Carezza, nel cuore della val d’Ega, all’ombra dei due massicci dolomitici del Catinaccio e del Latemar, luoghi di miti e leggende. Nel periodo dell’Avvento casette in legno, totalmente sostenibili e a forma di lanterna, espongono prodotti tipici e artigianali altoatesini. Un’atmosfera da fiaba, tra canti, vin brulè, sculture in ghiaccio, stufe a legna e canti. Dal 26 novembre al 18 dicembre (www.valdega.com).

Il Marché Vert Nöel illumina Aosta

Accessori in lana cotta e feltro, capi d’abbigliamento caldi, manufatti intagliati nel legno, come nella più classica delle tradizioni alpine. Sono i prodotti che, assieme a dolci, vini dall’aroma intenso, candele di ispirazione nordica fanno bella mostra fra le bancarelle nel cuore di Aosta. Il Marché Vert Nöel, nel centro storico, ospita anche una pista di pattinaggio su ghiaccio. Dal 19 novembre all’8 gennaio 2023, (www.lovevda.it).

Santa Lucia, tradizione nel cuore di Bologna

Presepi, artigianato, dolci, addobbi natalizi trovano casa nello storico Mercatino di Santa Lucia a Bologna, una tradizione che risale alla fine del XVI secolo. Immancabile una passeggiata lungo il Portico dei Servi in strada Maggiore, che durante l’Avvento, fra profumi e luminarie, acquista una atmosfera magica. Sotto le Due Torri gli amanti delle bancarelle possono trovare anche la Fiera di via Altabella e il Mercatino francese di piazza Minghetti, con i formaggi e le specialità d’Oltralpe. Il mercatino di Santa Lucia è aperto fino al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 20 (www.bolognawelcome.com).

Assisi città presepe

Assisi, dall’8 dicembre all’8 gennaio 2023 cambia volto, diventando Città presepe. I monumenti e le principali vie fanno da sfondo a una Natività di luce, con videoproiezioni di immagini che attingono al ricco repertorio figurativo di Giotto, in uno spettacolo affiancato dall’accensione di eco-alberi. E in piazza della Chiesa Nuova e in piazza Garibaldi tornano i mercatini, con prodotti realizzati da artigiani locali. In calendario anche concerti e mostre, oltre a iniziative pensate per bambini e famiglie in un’area ad hoc come la Casa di Babbo Natale (www.visit-assisi.it).

Salerno tra luci e regali

Anche Salerno cambia volto con le Luci d’artista, trasformandosi in una città da guardare con il naso all’insù. Dal 2006 la “porta della costiera Amalfitana” si colora grazie a opere d’arte disegnate con lampade a led, a basso consumo energetico, che si rifanno al mondo animale, a quello vegetale, all’universo marino e fantastico. Capita quindi in incrociare una zucca monumentale, un’enorme balena, un’aurora boreale, una volta celeste, la sagoma di un dragone, un personaggio delle fiabe. Che dallo storico corso Vittorio Emanuele si spingono in piazza Gioia, salotto buono salernitano, fra i viottoli e lungo passeggiate aperte sul mare. Da visitare il Villaggio di Babbo Natale, vicino al parco urbano dell’Irno, polmone verde che si estende lungo le coste dell’omonimo fiume su 35 mila metri quadri. Mercatini aperti dal 3 al 25 dicembre, Luci d’artista fino al 15 o al 31gennaio 2023. (www.lucidartista.it)

La fiera dei pupi di Lecce

Non può mancare un passaggio Puglia. A Lecce come ogni anno si tiene la tradizionale fiera dei pupi. Nella città della cartapesta, gli artigiani locali espongono le loro creazioni natalizie, tra cui spiccano le figure del presepe, ma anche addobbi e creazioni a tema natalizio perfette per addobbare casa. Dall’8 al 22 dicembre.