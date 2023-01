Meraviglie stasera su Rai1: Alberto Angela fra Atene e Firenze

Secondo appuntamento con Meraviglie – Stelle d’Europa, programma di divulgazione con la conduzione di Alberto Angela. La quinta edizione si è presentata con la grande novità dei viaggi all’estero, con il consueto fil rouge del percorso nei siti patrimonio dell’umanità per l’Unesco. Stasera 4 gennaio, alle 21.25 su Rai1, la puntata mostrerà le bellezze di Atene, dalle Cariatidi del Partenone a Capo Sounio. Ci si sposterà a Firenze per scoprire il lascito del Rinascimento prima di volare in Baviera, dove si trova il castello che ha ispirato la Disney. Ospiti Jury Chechi, Luca Zingaretti, Carlo Conti e Carlo Lucarelli. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay e in Ultra HD su Rai 4K.

Meraviglie – Stelle d’Europa, le anticipazioni di stasera 4 gennaio 2023 su Rai1

La seconda puntata di Meraviglie – Stelle d’Europa partirà da Atene. Alberto Angela racconterà la culla della civiltà occidentale con uno sguardo sull’Acropoli, sede del leggendario Partenone. Il divulgatore entrerà poi nel moderno Museo dell’Acropoli per raccontare la storia delle Cariatidi, le fanciulle di pietra che da secoli “sostengono” il peso di una loggia non lontano dal tempio. Assieme ad Angela ci saranno Luca Zingaretti e Jury Chechi. Il volto di Montalbano reinterpreterà il discorso di Pericle agli Ateniesi del 431 a.C., mentre il campione olimpico racconterà la sua vittoria ai Giochi del 2004.

Dopo la capitale greca, il viaggio di Meraviglie – Stelle d’Europa raggiungerà l’Italia per fermarsi a Firenze. Alberto Angela ricorderà i fasti del capoluogo toscano durante il Rinascimento, capace di plasmare con la sua arte la cultura europea. La cupola del Duomo permetterà di dare uno sguardo alle bellezze circostanti, dal Battistero di San Giovanni fino al campanile di Giotto. Senza dimenticare il David di Michelangelo, con i suoi incredibili dettagli. Con la testimonianza del suo ospite Carlo Conti, Angela si addentrerà nei giardini di Boboli, lo splendido parco di Palazzo Pitti.

Infine, la seconda puntata di Meraviglie – Stelle d’Europa si concluderà in Baviera, patria di alcuni castelli fiabeschi dell’Ottocento. Alberto Angela racconterà l’architettura straordinaria di Neuschwanstein, rocca che ha ispirato Walt Disney per le sue fiabe. Il pubblico potrà poi ammirare i giardini e gli immensi saloni di Herrenchiemsee e Linderhof, con cui il sovrano Ludwig II sperava di seguire le orme del Re Sole. La storia avrà un finale tragico, come racconterà in chiave mistery lo scrittore Carlo Lucarelli.