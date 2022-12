Meraviglie stasera su Rai1: Alberto Angela a Mont Saint-Michel

Meraviglie torna e si rifa il look. Addio al sottotitolo La penisola dei tesori in favore di Stelle d’Europa. Un nome indicativo per il programma di e con Alberto Angela, che per la prima volta dopo quattro stagioni esce dai confini nazionali per mostrare le bellezze del vecchio continente. Stasera 28 dicembre, alle 21.25 su Rai1, il divulgatore scientifico infatti inizierà un viaggio per l’Europa, spalancando davanti agli occhi del pubblico i luoghi più suggestivi e straordinari. Si partirà da Mont Saint-Michel in Francia, per volare poi in Portogallo e tornare in Italia, a Verona. Il tutto con la voce narrante di Francesco Pannofino e la presenza di ospiti speciali, tra cui Roberto Bolle. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Meraviglie – Stelle d’Europa, le anticipazioni di stasera 28 dicembre 2022 su Rai1

Il primo appuntamento di Meraviglie – Stelle d’Europa, quinta edizione del programma, prenderà il via da Mont Saint-Michel. Nel nord della Francia, un piccolo isolotto sembra danzare insieme al movimento delle maree in una baia aperta sul canale della Manica. Quando il mare si ritira di 20 chilometri, è possibile raggiungere l’abbazia che vi si erge sopra a piedi, mentre con l’alta marea tutto assume le sembianze di un’isola slegata dalla terraferma. Dopo averne ammirato le bellezze e raccontato la storia, Alberto Angela sbarcherà a Lisbona, porta occidentale d’Europa che si apre sull’oceano. Il racconto coinvolgerà la torre di Belém e il monastero di Jéronimos, oltre alle viuzze del quartiere arabo Alfàma e ai magnifici azulejos del palazzo dei marchesi Fronteira. Infine, nella chiesa del Carmo spazio alla prima ospite, la cantautrice Dulce Pontes, che si esibirà sulle note del maestro Ennio Morricone.

Questa sera alle 21.25 @albertoangela torna su #Rai1 con il viaggio alla scoperta delle #Meraviglie. In questa nuova serie intitolata "Stelle d’Europa"✨, ci porterà anche all'estero per visitare i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Non mancate! pic.twitter.com/8AaPQfKj19 — Rai1 (@RaiUno) December 28, 2022

Archiviato il Portogallo, Meraviglie – Stelle d’Europa tornerà alle origini per sbarcare in Italia, a Verona. La città scaligera che ha ispirato l’amore fra Romeo e Giulietta si mostrerà in tutto il suo splendore. All’Arena, anfiteatro che anticamente ospitava i giochi gladiatorii, il ballerino Roberto Bolle racconterà il suo legame con la città grazie alla danza. E infine, Riccardo Cocciante canterà presso il balcone di Giulietta un brano della tradizione popolare che ricorda la tragica storia dei due amanti. Per chiudere la puntata, però, Alberto Angela tornerà in Francia. Raggiungerà infatti Chartres, cittadina sede della più antica e meglio conservata cattedrale gotica d’Europa. Con le sue celebri vetrate ha dato persino il nome a un particolare colore, il blu Chartres, che dopo nove secoli incanta storici e profani dell’arte. Angela descriverà i messaggi religiosi che si nascondono nella sua struttura, che spinge il fedele in un cammino verso Dio.