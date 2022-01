Meraviglie stasera 18 gennaio su Rai1: Alberto Angela fra Padova ed Ercolano

Si chiude la quarta stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori. Stasera 18 gennaio, alle 21,20 su Rai1, Alberto Angela torna con un nuovo trittico di servizi in giro per l’Italia, mostrando le bellezze artistiche, naturali e architettoniche del nostro Paese. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare on demand tutte le altre puntate.

Meraviglie – La penisola dei tesori, anticipazioni e ospiti di stasera 18 gennaio 2022 su Rai1

Padova fra l’arte di Donatello e la scienza di Galileo

L’ultima puntata di Meraviglie si aprirà a Padova, con uno dei luoghi simbolo dell’intera città, Palazzo della Ragione, gioiello di architettura medievale. Alberto Angela si muoverà poi verso la Basilica di Sant’Antonio e le sue cupole in stile bizantino. Qui sono inoltre custodite, come ornamento dell’altare centrale, sette statue di bronzo realizzate da Donatello. Le telecamere della Rai mostreranno anche la Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto, recentemente insignita del titolo di patrimonio dell’umanità per l’Unesco.

Grazie per averci seguito anche stasera tra le #Meraviglie d’Italia.

Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partiremo dai tesori di Padova, per poi spostarci in Umbria alla scoperta di Spoleto, Todi e Spello. Concluderemo il nostro viaggio in Campania, nel famoso Miglio d’Oro. pic.twitter.com/6KGmJkpxyl — Alberto Angela (@albertoangela) January 11, 2022

Grande attenzione riceveranno alcuni luoghi dell’università, tra cui il Teatro Anatomico a Palazzo Bo e l’orto botanico, che dal Rinascimento è sede di importanti ricerche scientifiche. Ospite di Alberto Angela sarà l’ex stella del nuoto Novella Calligaris, originaria di Padova, che racconterà alcuni aspetti nascosti della città. L’attore Mariano Rigillo invece si calerà nei panni del grande Galileo Galilei, uno dei più celebri professori dell’università cittadina.

Gli scavi di Ercolano e le bellezze dell’Umbria

Il viaggio di Meraviglie si sposterà in Campania, alle pendici del Vesuvio, con gli scavi di Ercolano. Alberto Angela sarà infatti a Villa Campoleto, uno dei maggiori esempi di ville vesuviane edificate nel Settecento. Remo Girone si calerà nei panni dell’architetto Luigi Vanvitelli, mentre l’attore e regista Lello Arena racconterà alcuni aneddoti sulla villa. In quegli anni riemerse dalle ceneri uno dei simboli dell’archeologia italiana, l’antico teatro romano della città rimasto sepolto dal 79 d.C. Proprio gli scavi dell’urbe romana saranno poi protagonisti della puntata, con alcune meraviglie conservate nel tempo e giunte a noi intatte. Ultima tappa campana sarà invece il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, custode di alcuni dei reperti più belli della storia ferroviaria italiana.

Dalle meraviglie campane ai tesori dell’Umbria, il viaggio di Alberto Angela si sposterà poi a Spoleto per ammirare la cattedrale con gli affreschi di Filippo Lippi. Il divulgatore incontrerà anche il violinista Uto Ughi, che proporrà anche una sua personale versione di alcune musiche di Beethoven. Ci si sposterà poi a Todi per visitare la sua piazza Del Popolo e godere della perfette armonia fra palazzi religiosi ed edifici laici. Qui, l’attore Giulio Scarpati si calerà in uno dei letterati più celebri della città, Jacopone, che reciterà alcune sue opere mentre le immagini mostreranno la chiesa di Santa Maria della Consolazione. Il viaggio umbro si chiuderà poi con Spello, che rivelerà le bellezze delle mura romane con Porta Venere e la Cappella Baglioni, che custodisce gli affreschi del Pinturicchio, realizzati al ritorno dell’artista dalla Cappella Sistina di Roma.