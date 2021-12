Meraviglie stasera su Rai1: temi e ospiti di Alberto Angela

Dopo il boom di ascolti del 25 dicembre con Stanotte a Napoli, Alberto Angela torna in prima serata con la nuova stagione di uno dei suoi due programmi di punta. Stasera 28 dicembre, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda la prima puntata della quarta edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori che in altrettanti appuntamenti accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso le bellezze d’Italia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Meraviglie, anticipazioni e ospiti di Alberto Angela stasera 28 dicembre 2021 su Rai1

La Campania fra Procida e Ischia

Il racconto di oggi muoverà i primi passi dall’isola di Procida, capitale italiana della cultura 2022, che mostrerà le bellissime case di Marina Corricella. Qui Alberto Angela si avvarrà anche del contributo di Maria Grazia Cucinotta che proprio in una di quelle abitazioni girò alcune scene de Il postino, ultimo indimenticabile film di Massimo Troisi. Meraviglie – La penisola dei tesori si sposterà al castello aragonese di Ischia, dimora nel Rinascimento della poetessa Vittoria Colonna, nelle cui fattezze reciterà Giusy Buscemi. Fondamentale il contributo di Stefano Bollani, che con le sue parole e la sua musica cercherà di raccontare il suo profondo legame con l’isola. La sezione flegrea si chiuderà poi nella Piscina Mirabilis, dal ’700 meta di artisti e personaggi illustri, tra cui Mozart.

Campania e Valle d’Aosta con Milo Manara e Fausto Desalu

Dalla Campania, Alberto Angela si sposterà a Lucca per illustrare le bellezze del giardino pensile della Torre Guinigi e le rovine dell’anfiteatro romano e delle antiche mura. Non mancheranno all’appello ovviamente il Duomo di San Martino e Palazzo Pfanner. Come per la Campania, anche in questo caso il divulgatore si avvarrà del contributo di personaggi illustri dello spettacolo mondiale. Il fumettista Milo Manara racconterà la sua scoperta della città grazie al Lucca Comics & Games, la celebre fiera annuale che riunisce appassionati da tutta la nazione. Meraviglie – La penisola dei tesori avrà poi le voci di Flavio Parenti e del soprano Maria Sardaryan che faranno rivivere la grande musica di Giacomo Puccini.

Terza tappa della prima puntata sarà poi la Valle d’Aosta, una regione piccola ma incredibilmente colma di bellezza. Si partirà dal Colle di Nivolet, luogo dove il cielo sembra capovolto fra torbiere e laghi sui quali rispecchia l’imponente cima del Gran Paradiso. Alberto Angela si muoverà poi verso Pont d’Aël e i castelli della famiglia Challant, tra cui Fénis, esempio di un’architettura medioevale e fiabesca e Issogne. Qui l’attrice Jane Alexander vestirà i panni di Bianca Maria Scapardone, contessa di Challant. Infine, il velocista Fausto Desalu, medaglia d’oro a Tokyo, racconterà le sue lunghe passeggiate sul Nivolet.