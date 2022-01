Meraviglie stasera su Rai1: Alberto Angela fra Sicilia e Lago Maggiore

Dopo aver conquistato il palinsesto già all’esordio, torna con un secondo appuntamento Meraviglie – La penisola dei tesori. Stasera 4 gennaio, alle 21,20 su Rai1, Alberto Angela sarà alla guida di una puntata che viaggerà da nord a sud su tutta la penisola, per raccontarne le bellezze naturali e architettoniche. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Meraviglie – La penisola dei tesori, anticipazioni e temi di stasera 4 gennaio 2021 su Rai1

Il Lago Maggiore e le isole che affascinarono Napoleone

Punto di partenza di Meraviglie – La penisola dei tesori sarà l’isola Bella, la più fastosa delle Borromee sul Lago Maggiore. Qui natura e ingegno umano hanno raggiunto un mix perfetto per creare uno degli scenari più suggestivi al mondo, il giardino della reggia di famiglia Borromeo. Un luogo unico che negli anni ha affascinato sovrani e condottieri di tutto il mondo, tra cui un giovane Napoleone Bonaparte. L’attrice Vittoria Belvedere farà rivivere Giuseppina di Beauharnais, prima moglie del sovrano francese, raccontandone l’esperienza in Italia. Ci si sposterà poi alla Rocca di Angera, fortezza della famiglia Visconti, e all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, da otto secoli luogo di preghiera e riflessione. Il Lago Maggiore rivivrà infine tramite i ricordi dell’attore Renato Pozzetto, la cui infanzia è legata alle sue sponde.

Orvieto e le meraviglie di Luca Signorelli

Alberto Angela si sposterà poi a Orvieto che, con i suoi 3000 anni di storia, continua ancora a incantare. Le telecamere di Meraviglie ne mostreranno il “Giglio d’oro”, ossia il Duomo con i suoi abbaglianti mosaici. All’interno, l’edificio custodisce affreschi eccezionali, fra i migliori di tutto il Quattrocento. Sono opera di Luca Signorelli, pittore che rivivrà grazie alla performance di Massimo Bonetti. L’episodio di Rai1 mostrerà poi i sotterranei della città con i suoi cunicoli, le gallerie e i pozzi, tra cui spicca il Pozzo di San Patrizio. Orvieto è stata per anni anche casa di Pino Strabioli, che ne ricorderà la magia e l’ispirazione.

La Sicilia e il mito di Siracusa con Ficarra e Picone

Per l’ultima tappa della puntata, Alberto Angela approderà in Sicilia per mostrare le meraviglie di Siracusa. Si partirà da Ortigia, che ospitò lo sbarco dei greci che fondarono la città nel lontano 733 a.C., per ammirare il Duomo, capace di unire l’era antica al Settecento. A Ortigia prenderà vita l’antico mito di Aretusa, la ninfa di Artemide che, per sfuggire alle lusinghe del dio fluviale Alfeo, chiese aiuto alla sua dea. Quest’ultima la tramutò così in una fonte, non permettendo al suo innamorato di raggiungerla. Meraviglie – La penisola dei tesori entrerà poi nel parco archeologico della città, per ammirare l’Orecchio di Dioniso e le Latomie del Paradiso, le enormi grotte scavate dai secoli. Ci sarà poi spazio per la conturbante Venere Landolina, che rivivrà con le parole di Maupassant, Alberto Angela guiderà lo spettatore fra le costruzioni fortificate del Medioevo. Ospiti d’eccezione saranno i comici Ficarra e Picone.