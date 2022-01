Meraviglie stasera su Rai1: Alberto Angela fra Monza e Palermo

Alberto Angela torna in prima serata per raccontare le bellezze d’Italia. Stasera 11 gennaio, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda infatti Meraviglie – La penisola dei tesori, programma culturale campione di ascolti. Il viaggio di oggi toccherà i due poli del Belpaese, spostandosi da Monza a Palermo, passando per Tivoli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Meraviglie, anticipazioni e ospiti di Alberto Angela stasera 11 gennaio 2022 su Rai1

La storia di Villa Reale di Monza da Napoleone ai Savoia

Il viaggio della terza puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori partirà da Monza, precisamente dalla Villa Reale dell’Imperatrice d’Austria Maria Teresa per il figlio Ferdinando, governatore generale della Lombardia. Una dimora di 740 stanze, immersa in un Parco di 700 ettari voluto da Napoleone Bonaparte, succeduto agli Asburgo. Polmone verde della città, offre un posto di ristoro e allenamento per tutti i cittadini della Brianza, tra cui Sandro Mazzola. L’ex campione dell’Inter racconterà il suo rapporto con la città e con il Parco, fra ricordi e aneddoti.

La storia della Villa Reale continuerà poi con il soggiorno di Umberto I di Savoia e sua moglie Margherita, prima regina d’Italia. La donna, grazie alla performance di Anna Safroncik, rivivrà per raccontare la sua esperienza e i segreti della famiglia reale. Alberto Angela chiuderà poi il racconto tornando al tempo dei Longobardi per ricordare Teodolinda, cui è dedicata la cappella nel Duomo che custodisce anche la Corona Ferrea, un tempo sul capo dei Re d’Italia.

Tivoli e le meraviglie di Villa D’Este e Villa Adriana

Dalla Lombardia, Meraviglie – La penisola dei tesori si sposterà poi a Tivoli, patria di due patrimoni dell’umanità per l’Unesco. Si tratta di Villa Adriana e Villa D’Este, monumentali edifici dalla storia intrecciata. La prima nacque per volere dell’imperatore Adriano, che voleva farvi soggiornare la sua corte, mentre la seconda sorse nel Cinquecento su iniziativa di Ippolito D’Este. L’uomo tornerà in vita con le fattezze di Massimo Wermuller, il quale racconterà la storia di statue e marmi che da secoli impreziosiscono la Villa. E infine, Francesco Pannofino, voce narrante dell’intera trasmissione, racconterà la sua esperienza nel posto e il fascino che i capolavori esercitano su di lui.

Palermo, crocevia di culture e patria di grandi uomini

Terza e ultima tappa del viaggio di Alberto Angela sarà poi Palermo. Crocevia di culture, il capoluogo siciliano è una vera e propria “Città dai mille volti”, dove etnie diverse si mescolano e si integrano da secoli. I telespettatori di Meraviglie potranno così vedere le bellezze del castello della Zisa, detta la “Splendida”, e il Duomo di Monreale, entrambi sorti per volere di Guglielmo II. Il sovrano racconterà la sua vita con il volto di Vincenzo Crivello, che introdurrà anche i grandi mosaici del luogo. Maria Falcone infine evocherà i suoi ricordi più belli di Palermo con il fratello Giovanni, molto prima che divenisse simbolo della lotta al crimine.