Merano, scuola allagata dai vandali: 30 litri di acqua al minuto per l’intera notte

La scuola secondaria Giovanni Segantini di Merano è stata allagata dai vandali. Mentre si cercano i responsabili, l’Istituto resta chiuso per motivi di sicurezza.

Scuola allagata dai vandali a Merano

Le forze dell’ordine sono impegnate nelle ricerche di chi ha compiuto l’atto di vandalismo ai danni dell’edificio. Sabato notte, forse approfittando di una manifestazione che si è tenuta a scuola in serata, alcune persone si sarebbero introdotte nella struttura aprendo un idrante antincendio al terzo piano.

L’acqua, si è stimato con una capacità di 30 litri al minuto, ha invaso tutto l’edificio per l’intera notte causando gravi danni agli impianti. Solo domenica mattina un passante ha notato dell’acqua scorrere dalla scuola e ha avvertito le forze dell’ordine.

L’assessore provinciale ha reso noto che solo poco dopo le 9 del mattino è scattato l’allarme a seguito della segnalazione ricevuta da alcuni vicini nei pressi del plesso scolastico. L’acqua fuoriuscita dall’idrante antincendio ha allagato l’intera struttura rendendola inagibile. Ingenti i danni, dalle aule ai bagni fino al crollo di parte del controsoffitto, ha dichiarato l’assessore.

Danni alla struttura e agli impianti elettrici

I danni sono ingentissimi e la scuola, per il momento, resta chiusa per motivi di sicurezza. A preoccupare sono soprattutto l’impianto elettrico e i panelli del controsoffitto. Intanto gli studenti sono stati dislocati in altre scuole del territorio.

Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza in prossimità della scuola media Segantini per cercare di scoprire i responsabili. Non essendoci segni di effrazione, secondo le forze dell’ordine i vandali potrebbero essere entrati nella scuola dalla palestra, dove sabato sera era in programma una manifestazione.

«Condanno il gesto di questi imbecilli, autori di un atto idiota e insensato. Oltre a fare un danno alla comunità, pagano pure loro. Ci tengo invece a ringraziare i vigili del fuoco per il loro pronto intervento e per il loro immancabile e preziosissimo impegno». Sono state queste le prime dichiarazioni dell’assessore provinciale di Bolzano.