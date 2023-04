Merano, scuola di nuovo allagata dai vandali: seconda volta in due settimane

Sono partiti da Siracusa, attraversando l'Africa subsahariana tra stupri e torture. Poi questi 26 disperati dovevano essere portati in pullman in Piemonte, ma sono stati mollati come pacchi a Rocca Canavese, a 30 km da Torino. Per lo sbigottimento del sindaco. Una storia di disumanità che vale più di mille editoriali.