Mentana conduce il Tg La7 con i suoi due cani: sui social consensi e polemiche

Enrico Mentana ha condotto il Tg La7 in compagnia dei suoi due cani e ha pubblicato un post sui social che ha scatenato moltissimi commenti e oltre sessantamila like.

Lo scatto di Mentana e le reazioni degli utenti

Il direttore del Tg La7 ha condotto un’edizione del telegiornale in compagnia dei suoi due cani. Enrico Mentana ha poi pubblicato uno scatto sui social e dietro la sua poltrona aveva al guinzaglio i due fedelissimi cani, Nina e Bice. Il post, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Mentana, ha preso una valanga di like, oltre sessantamila. Ci sono stati anche diversi commenti per il siparietto e il direttore ha aggiunto una descrizione al suo contenuto: «Non so se mi spiego». Gli utenti hanno scritto circa 1500 commenti, alcuni hanno condiviso la scelta di Mentana di portare in studio i suoi cani mentre altri hanno fatto ironia sull’attuale stato del giornalismo italiano. «Grande direttore», «Immagine stupenda», questi sono stati alcuni commenti a favore di Mentana. Altri hanno aggiunto: «Direttore ti stimo ancora di più se è possibile!!! Già solo il fatto che sei interista era abbastanza, così con questa foto mi hai stesa definitivamente» oppure: «Direttore la prossima volta le faccia anche vedere ai telespettatori!!!!! Che meraviglia!!!».

Il commento di vip e personaggi dello spettacolo

Anche alcune figure vip hanno voluto commentare il post di Enrico Mentana. Ad esempio, Urbano Cairo, proprietario ed editore di La7, ha scritto: «Il notevole sarà quando faranno loro il tg… a 2 voci» seguito da due smile sorridenti. Poi Frank Matano, attore e comico, ci mette un cuoricino. «Beh questa è formidabile» commenta lo scrittore Michele Dalai, mentre l’attore Paolo Conticini scrive: «Sei il numero 1!!!». C’è poi chi invidia Mentana, come Stefania Cavallaro, conduttrice sulle reti Mediaset, che commenta: «Anche iooooo voglio portarlo in onda ! Ma la mia è un po’ più ingombrante.. e nell’ordine svuoterebbe la mensa, il bar e tutte le macchinette di Cologno…».