Mentana contro i no vax in tv: «Mi onoro di non averli mai ospitati»

Decine di commenti ma, soprattutto, oltre 50mila mi piace. Il post con cui Enrico Mentana entra nella discussione sulla visibilità in tv ai no vax è destinato a creare scalpore. «Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax», scrive il direttore di tg La7. Mentana poi prosegue: «A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell’Olocausto, ai cospirazionisti dell’11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come lo sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana)

Mentana contro i no vax: «Mettere a confronto scienziati e stregoni non è informazione»

«Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione, come allestire un faccia a faccia tra chi lotta contro la mafia e chi dice che non esiste, tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia e chi sostiene la dittatura», conclude nel suo post Mentana. Tra i tanti commenti ci sono anche quelli di alcuni vip. Simona Ventura scrive un semplice «amen» mentre Leonardo Pieraccioni si lascia andare a una sfilza di emoticon di applausi. «Grazie Enrico per la tua chiarezza, la tua intelligenza e il tuo coraggio!», ha scritto invece l’attore Luca Zingaretti.

Mentana e i no vax: Anzaldi chiama in causa la Rai

Ma non è finita. Il dibattito si amplia e interviene anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di vigilanza Rai. «Il direttore del tg La7 Mentana rivendica di non aver mai dato spazio ai no-vax, come non invita negazionisti dell’Olocausto o cospirazionisti dell’11 settembre», scrive su Twitter. «Che ne pensano i direttori di Rai1, Rai2, Rai3? Che ne pensano Soldi e Fuortes? La Rai interverrà in questo dibattito?», conclude. E anche Marco Di Maio, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, ha espresso la propria opinione appoggiando il pensiero di Mentana: «Finalmente inizia a farsi strada la consapevolezza degli effetti devastanti della pari dignità assegnata in tv a posizioni favorevoli e quelle quelle No Vax».