Bassano, morto il 17enne colpito dalla meningite: 265 persone in profilassi

É morto il 17enne che, nello scorso weekend, era stato ricoverato all’ospedale di Bassano a causa di una meningite batterica da meningococco di tipo B. Il giovane, sentitosi male mentre si allenava, non ce l’ha fatta e i genitori doneranno i suoi organi.

17enne morto per meningite a Bassano

La vittima è Tommaso Fabris, originario di Tezze sul Brenta e studente del liceo scientifico statale di Bassano del Grappa. Aveva una grande passione, il basket. Era stato capitano e campione d’Italia U14 con l’Orange1 Bassano e ora giocava nella The Team Riese Pio X, nel campionato di serie C Gold. Subito dopo un allenamento, negli scorsi giorni si è sentito male ed è stato trasportato all’ospedale San Bassiano a Bassano del Grappa. Lì i dottori hanno scoperto che era affetto dalla patologia sopra citata.

I medici hanno fatto il possibile per salvare la vita del ragazzo, ma le speranze di guarigione sono apparse fin da subito molto scarse. Tommaso Fabris si è spento, per morte cerebrale, ieri 28 febbraio 2023 poco prima di mezzogiorno. I genitori hanno subito chiesto l’espianto degli organi del figlio e sono ora in contatto con il centro trapianti.

Profilassi per 265 persone

Dopo quanto accaduto, la Ulss 7 Pedemontana ha attivato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal 17enne negli ultimi 10 giorni, tra i quali i suoi compagni della squadra di basket con cui si era allenato a Riese Pio X, gli amici e i parenti. Sono 265 in totale le persone sottoposte a profilassi. Si cercano anche altri possibili contatti dello studente, che qualche giorno prima aveva preso parte anche ad alcune feste che si sono tenute nei comuni di Tezze e Marostica.

Durante la mattina di martedì erano stati proprio i compagni della squadra di basket, all’esterno dell’ospedale, a lasciare uno striscione con la scritta «Forza Tommy», su cui era stato disegnato un cuore.