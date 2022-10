La manomorta di Memo Remigi, dallo ius palpatae alla molestia

Chiedo scusa ai puristi, ai fan della sovranità linguistica, agli adolescenti veri e soprattutto alle donne, ma la mia prima reazione alla notizia che Memo Remigi ha palpato il sedere in diretta a Jessica Morlacchi, collega nel contenitore Rai Oggi è un altro giorno, non è «vergogna, patriarca zozzone», ma «criiiinge». Cringe, cioè imbarazzo, disagio, con una punta di pena. Cringe per il cantante ottuagenario con i riccioli e la faccia da bambino – membro insieme a Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Ornella Vanoni, del piccolo esercito di Avengers decrepiti, temprati negli studi Rai degli Anni 70, che dopo cinquant’anni sono tornati a essere i beniamini del pubblico e tengono ancora banco in talk show e varietà – colto in flagranza di manomorta, denunciato dagli spettatori scandalizzati, licenziato in tronco dal programma e degradato da adorabile nonno sprint a laido vecchiaccio. Cringe anche per Morlacchi, l’ex cantante-bambina che con i Gazosa cantava Vuvuvù mi piaci tu (cringe nel cringe), che, come si vede nel video incriminato, ha staccato con decisa discrezione la mano dell’anziano senza fare scene (the show must go on) e forse l’avrebbe chiusa lì, inghiottendo il fastidio, lo sconforto e forse anche un po’ di schifo, mentre ora si trova al centro di attenzioni di natura diversa, ma sgradite quanto quelle di Remigi, e ci sarà pure qualcuno che vorrà farla sentire in colpa per il suo licenziamento.

Sospetto che negli studi Rai le palpate di culo a cantanti, soubrette e ballerine fossero all’ordine del giorno

Forse è colpa della mia età, equidistante fra quella di lui e quella di lei. Sono abbastanza vecchia per ricordarmi di Memo giovane che cantava Innamorati a Milano, e ho vissuto la maggior parte della mia vita nell’epoca in cui gli uomini avevano lo ius palpatae. Stava a loro decidere se, quando e come esercitarlo (in ufficio, sull’autobus, in occasioni conviviali), e il ceffone in risposta lo si vedeva più nelle commedie all’italiana che nella realtà, dove si preferiva spostarsi, evitare, lanciare occhiatacce, eventualmente mettere in guardia le amiche («attenta, quello tocca») – in ultima analisi, tacere e abbozzare. Sospetto che negli studi di mamma Rai, dove si producevano quei meravigliosi programmi che mi incantavano da bambina e oggi su Techetecheté mi fanno spandere tenere lacrimucce e rimpiangere tanto professionismo, le palpate di culo a cantanti, soubrette e ballerine, ma anche a truccatrici, costumiste e segretarie, fossero all’ordine del giorno, magari solo come «portafortuna», per citare la giustificazione addotta da Memo Remigi per scusare il gestaccio a Oggi è un altro giorno.

Oggi è giusto arrabbiarsi e alzare la voce, non solo se vittime, ma anche se spettatori

Sono anche abbastanza vecchia per ricordarmi di Vuvuvù mi piaci tu, e per essere felice che l’oggi 35enne Jessica Morlacchi abbia cambiato genere. Ma sono ancora più felice, felicissima, che le mie figlie e i miei figli vivano in un’epoca in cui mettere le mani addosso a una donna senza permesso non è più un diritto maschile né una caduta di stile, né tantomeno un gesto scaramantico, ma una molestia. Per la quale è giusto arrabbiarsi e alzare la voce, non solo se vittime, ma anche se spettatori, soprattutto se la molestia avviene in un contesto che per definizione dovrebbe essere un esempio di «safe place», un varietà pomeridiano di Rai Uno.

Cosa farà Propaganda Live con Memo? Lo stesso trattamento soft usato per Angelini?

A questo punto, però, mi sorgono due domande. Prima: gli spettatori così vigili nell’intercettare sul piccolo schermo la palpata di Remigi e a denunciarla (giustamente) sono altrettanto pronti a intervenire contro le piccole e grandi molestie contro le donne che vedono intorno a loro, sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici, per strada, oppure tendono a voltarsi dall’altra parte, come raccontano tante ragazze molestate o addirittura aggredite? Seconda domanda, quella che ci facciamo tutti noi affezionati fan di Propaganda Live: il nostro comfort show, di cui Memo Remigi è da anni un’apprezzata colonna, deciderà di allontanarlo, o propenderà per l’esilio temporaneo, come fece per il musicista Bobo Angelini, dopo l’affaire della rider in nero scoperta nel suo ristorante e da lui definita sui social «pazza incattivita dalla vita»? Qualunque sarà la scelta, l’effetto sarà inevitabilmente cringe.