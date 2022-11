Memo Remigi contro la Rai: «Trattato come un delinquente»

Dopo essere stato allontanato dalla Rai a causa dei palpeggiamenti alla collega Jessica Morlacchi, in un’intervista al Corriere della Sera Memo Remigi torna a fare il mea culpa. «Il gesto è stato totalmente sbagliato e non andava fatto. Ho chiesto scusa e lo ribadisco qui: chiedo scusa a Jessica Morlacchi, a Serena Bortone, alla Rai». Il cantautore ha poi precisato: «È escluso che faccia causa alla Rai, anche se sono stato trattato da delinquente».

«Nel mio animo era uno scherzo tra amici»

«Prima del putiferio non sapevo di aver creato disagio a Jessica. Nel mio animo era uno scherzo tra amici cari quali eravamo. Altrimenti mi sarei subito scusato», ha detto il cantante 84enne, ricordando il rapporto “alla pari” che si era creato con la collega 35enne, anche lei membro fisso della trasmissione del pomeriggio Oggi è un altro giorno. Nessun timore reverenziale da parte di Morlacchi, almeno secondo gli occhi del più navigato Remigi: «In due anni non mi ha mai dato questa idea, davvero. Eravamo proprio compagnoni. Se solo mi avesse fatto intendere imbarazzo, non mi sarei spinto a uno scherzo così idiota».

LEGGI ANCHE: Sonia Grey accusa Franco di Mare di molestie: «Subivo tutti i giorni»

«Ho violato il codice etico e accetto le conseguenze»

Dopo quanto successo, non c’è stata nessuna telefonata tra Morlacchi e Remigi. Il cantante allontanato dalla Rai non è stato però contattato nemmeno dalla dirigenza della rete pubblica. Remigi, che inizialmente aveva paventato la possibilità di fare causa, parlando al Corriere l’ha invece esclusa. «Ho violato il codice etico e accetto le conseguenze. Mi sono rivolto all’avvocato Assumma per proteggermi da eventuali campagne diffamatorie». Nei giorni scorsi Remigi, tramite una nota, si era definito «moralmente distrutto» per quanto accaduto: «Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto». Ancora prima, per giustificare il suo gesto, aveva spiegato di essere «rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore», dicendosi rasserenato dalle «centinaia di messaggi di stima e di solidarietà» espressi «anche da persone interne all’azienda».