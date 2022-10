Memo Remigi palpa Jessica Morlacchi: sospeso da «Oggi è un altro giorno»

Memo Remigi è stato sospeso dal programma Rai «Oggi è un altro giorno». Nel corso di una diretta televisiva, il cantante avrebbe palpato vistosamente la leader dei Gazosa Jessica Morlacchi si sarebbe imbarazzata e vergognata. Non si hanno dettagli in merito alla sospensione dal programma ma per il cantante 84enne potrebbe essere definitivo l’allontanamento dal talk.

Cosa è successo tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi

L’episodio incriminato risale alla puntata del 21 ottobre. Durante la diretta della promo del talk show «Oggi è un altro giorno» si vedono sullo sfondo i due artisti vicini mentre ascoltano con attenzione i temi che verranno trattati nel corso della puntata. In un video circolato sui social poi, si vede come Memo Remigi abbracci con forza la collega e poi fa scendere la mano sempre più in basso, cercando di palpare il fondoschiena di Jessica Morlacchi.

La cantante, visibilmente infastidita e imbarazzata, scaccia la mano di Remigi e la riposiziona sul fianco, questa volta tenendola ferma. Le immagini hanno fatto il giro del web e il talk show ha preso provvedimenti contro Memo Remigi.

Che viscidume e che orrore il #palpeggiamento #MemoRemigi #oggièunaltrogiorno .

La fine di una carriera con un gesto davvero di infima volgarità. @altrogiornorai1 pic.twitter.com/yfHQdGyHej — 🆁🆅 (@rrtvln) October 27, 2022

La decisione contro Remigi

Secondo Dagospia, il gesto di Memo Remigi avrebbe scatenato un terremoto dietro le quinte della trasmissione. Infatti, sembrerebbe che la cantante sia andata su tutte le furie per la molestia del collega, costringendo la direzione a prendere provvedimenti.

Un provvedimento sembra sia stato preso contro Remigi, visto che ormai è nota la sua assenza nel programma. Inoltre, Serena Bortone, conduttrice del talk show ha dichiarato ufficialmente il suo allontanamento dalla trasmissione. La sua dichiarazione a questo riguardo è stata: «(Il cantante) non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. In questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda, in nessun luogo».