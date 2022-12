Remigi sulle molestie a Jessica Morlacchi: «Mano scivolata, poteva dirmelo che era risentita»

Memo Remigi torna sulla vicenda che lo ha visto protagonista diverse settimane fa, con le molestie ai danni di Jessica Morlacchi e l’espulsione dal programma Oggi è un altro giorno. Il cantante non ha apprezzato la scelta della Rai di cacciarlo e nel corso delle ultime settimane si è espresso più volte sull’accaduto. Lo ha fatto anche ieri a Non è l’Arena, programma di Massimo Giletti su La7: «È un gesto che è stato fatto in un momento molto sbagliato, ovviamente, è un gesto che non dovevo fare. Ho chiesto scusa a tutti, a Serena Bortone, all’azienda della Rai e a Jessica Morlacchi e sono gesti che a volte ti portano a essere considerato quello che non sei perché li fai con molta leggerezza, li fai con incoscienza forse».

Remigi: «Gesto proprio stupido»

Il cantante ha rivisto la scena del palpeggiamento e ha dichiarato: «Ho fatto questo gesto proprio stupido. Con lei, figurati, c’è veramente una grande complicità, una grande amicizia, mi ha organizzato il mio compleanno, è una ragazza spiritosa e molto divertente. Io la tenevo con la mano sulla spalla, poi scherzosamente senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio è scivolata la mano sulla, chiamiamola, natica, lei mi ha dato un piccolo schiaffo, ha preso la mano e se l’è messa qua davanti». L’84 ha proseguito: «Se in questo frangente lei si fosse risentita o fosse stata una cosa che l’avesse offesa, alla fine della trasmissione io di sicuro le avrei chiesto scusa. Lei mi avrebbe dovuto dire “guarda, con me puoi dire e fare qualsiasi cosa però le mani addosso no”. Se lei mi avesse detto questo io avrei detto “Jessica scusami”».

Le scuse di Remigi: «Cercherò di rimediare»

Poco dopo, è stato Massimo Giletti a chiedere a Memo Remigi se ci fossero stati contatti tra i due: «Io non l’ho mai cercata e devo dirti che mi dispiace un po’ di non averla cercata. Ma sicuramente cercherò di rimediare, ci incontreremo ancora perché il nostro rapporto è sempre stato ottimo per cui non voglio rovinarlo. È successo purtroppo questo fatto spiacevole». Poi, nel batti e risposta successivo, Remigi ha promesso che farà qualcosa entro la fine dell’anno: «Sicuramente, un grande mazzo di rose rosse».