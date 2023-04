Memo Remigi torna su Jessica Morlacchi: «L’ho chiamata ma non mi ha risposto»

Memo Remigi torna a parlare di Jessica Morlacchi e dell’episodio avvenuto a Oggi è un altro giorno nel suo libro autobiografico intitolato Sapessi com’è strano.

Memo Remigi: dopo aver palpato Jessica Morlacchi durante la puntata del 21 ottobre di #OggiÈUnAltroGiorno. Per questo è stato allontanato dal programma e dalla Rai 👏 pic.twitter.com/hmaSfS8vC4 — Tv: chi è in tendenza?📺 (@tendenzetv) October 27, 2022

Memo Remigi torna sul caso Jessica Morlacchi

Il cantante ha raccontato la sua versione dei fatti sulla vicenda che gli è costata la cacciata dal programma, quella della “pacca” sul fondoschiena della bassista durante la diretta della trasmissione lo scorso ottobre. L’artista 84enne ha ammesso che si è trattato di un «gesto inopportuno ma senza malizia», affermando che mai avrebbe pensato di creare tutto ciò. Il gesto nei confronti della Morlacchi gli è costato l’accusa di molestie e l’allontanamento definitivo dal format. Oltre al licenziamento, fu anche costretto a ritardare l’uscita del suo libro.

«Questo libro doveva uscire a dicembre. Ho dovuto aggiungere un capitolo per raccontare la mia versione dei fatti. Colpa di quella porcheria che è successa», ha dichiarato Remigi che in quell’occasione concordò con la casa editrice il posticipo dell’uscita del volume. Nel capitolo aggiunto, il compositore ha spiegato: «Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto».

«Non confondiamo la violenza sessuale con una stupida bravata»

Per quel gesto, Memo si è scusato in diverse occasioni denunciando, al contempo, l’eccessivo accanimento nei suoi confronti per quella che lui definisce una leggerezza: «Con Jessica era nata una buona amicizia. Mi spiace veramente se ha considerato quel gesto come un’avance o qualcosa di peggio, perché proprio non lo era. Ma, per favore, non confondiamo la violenza sessuale con una stupida bravata, perché il rischio è perdere di vista i veri nemici di battaglie legittime per i diritti delle donne che io per primo condivido da sempre».