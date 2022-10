Memo Remigi: «Era una pacchettina portafortuna». Lei: «Mi aspettavo delle scuse»

Memo Remigi ha commentato alla Zanzara il caso di molestie che lo ha coinvolto a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone da cui è stato cacciato. «La solita pacchettina sul culo, come dire ‘facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione’», lo ha definito il conduttore.

Memo Remigi commenta alla Zanzara il caso di molestie che lo ha coinvolto a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone da cui è stato cacciato. «Se è stata una porcata nei miei confronti? Lo possiamo dire anche perché sono stati cinque giorni senza darmi nessuna notizia, neanche una telefonata, e l’hanno detto in diretta. Questa è una cosa molto grave. Una cosa abbastanza ingiusta senza nemmeno approfondire la cosa».

Poi il conduttore ha provato a spiegare quanto accaduto. «Hanno pubblicato questo video dove questi hanno notato questa mano che scivolava dietro, la solita pacchettina sul culo, come dire ‘facciamo un segno di portafortuna alla trasmissione’ che avevamo fatto anche altre volte. Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo, ma non in trasmissione, prima, fuori, durante le prove, in altre circostanze. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia, goliardia».

«Non riesco a contattarla e non capisco perché. Forse perché c’è rimasta male dal troppo pesante provvedimento che hanno preso. Cerco di contattarla. Mi stanno massacrando, le vorrei dire ‘intervieni anche tu, di’ che abbiamo sempre giocato, scherzato, messo sulla goliardia i nostri rapporti di lavoro». Ha proseguito il conduttore, invitando Morlacchi a ridimensionare il polverone: «scrivi qualcosa in modo di dire che non sono un vecchio libidinoso. Sto cercando Jessica affinché faccia questa affermazione. Non è giusto che mi si accusi di questa cosa sui social e in diretta. Tutti gli amici mi stanno telefonando chiedendomi cosa sia successo, per questa stronzata qui stanno montando una cosa al di fuori della normalità. Dai su, non esageriamo ragazzi».

A tutti è sembrato che Jessica Morlacchi si sia risentita, ma il cantante nega: «Non ha fatto niente, ha spostato la mano. Non è che gliel’avessi messa sulla chiappa e stretta a mo’ di palpeggio. Io posso dire di essere vecchio, ma non porco. Non ho mai iniziato le trasmissioni mettendo le mani sul culo alle donne. È successo quel fatto particolare, fatto nel momento sbagliato».