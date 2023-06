Melory Blasi incinta: la sorella di Ilary aspetta il suo secondo figlio

Melory Blasi, la sorella di Ilary, è incinta. A renderlo noto è stata lei stessa con un dolcissimo video pubblicato su Instagram.

Melory Blasi incinta del secondo figlio

La donna, ortottista e già mamma della piccola Jolie, nata nel 2021, aspetta il secondo figlio dal marito Tiziano Panucci. La coppia insieme da sei anni ha voluto condividere la notizia con un video in cui compare anche la figlia intenta con il papà a disegnare un cuoricino di carta che poi appoggia sulla pancia della madre. Il video, pubblicato sulle note di It’s a Beautiful Day, ritrae la famiglia felice del nuovo evento che si abbraccia emozionata. A corredo il seguente messaggio: «Abbiamo qualcosa da condividere con voi». E una sfilza di hashtag con riferimenti a maternità e famiglie che si allargano. I fan hanno reagito con centinaia di messaggi d’affetto e auguri per la bellissima notizia. Tra i tanti like non potevano mancare quelli delle sorelle Ilary e Silvia.

Un legame molto stretto unisce le sorelle Blasi

Melory Blasi è la più piccola delle tre e l’unica a non rientrare nelle attività imprenditoriali della famiglia Blasi. Come detto, è un ortottista assistente oftamologia ed è sposata dal 2017 con Tiziano Panucci. Sebbene lontana dal mondo dello spettacolo si è parlato di lei quando ha difeso la sorella Ilary da alcune insinuazioni fatte da Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti. L’uomo, in un’intervista, aveva lasciato intendere che la colpa della separazione tra Totti e la Blasi era da attribuire a quest’ultima. Parole che hanno scatenato una risposta immediata di Melory che commentò semplicemente con «Credo che ”certi” amici farebbero bene a stare in silenzio!».