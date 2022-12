Meloni parla con Zelensky e lo invita a Roma: «Massimo sostegno all’Ucraina»

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel quale ha rimarcato il pieno sostegno italiano a Kiev e invitato l’omologo a farle visita a Roma. «Un cordiale colloquio», così viene descritta in una nota diffusa da Palazzo Chigi la telefonata tra i due leader che già lo scorso 28 ottobre avevano avuto modo di confrontarsi e rinforzare la solidarietà tra i due paesi.

Meloni parla con Zelensky al telefono

Stando a quanto reso pubblico delle conversazione telefonica tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, il presidente italiano avrebbe rinnovato il pieno sostegno dell’Italia a Kiev sia in ambito politico che militare, economico e umanitario. Il nostro esecutivo avrebbe poi manifestato l’impegno a ripristinare le infrastrutture energetiche e a contribuire nella futura ricostruzione dell’Ucraina.

Nelle parole tra i due leader ci sarebbe stato spazio anche per il negoziato di pace, sperato dallo scorso 24 febbraio ma ancora molto lontano. Meloni si sarebbe dichiarata pronta a porre in essere ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la nazione ucraina. In ultimo, il presidente italiano avrebbe confermato la sua intenzione di recarsi a Kiev in segno di solidarietà e avrebbe anche invitato Zelensky a venire in visita a Roma.

La guerra in Ucraina va avanti e la pace è ancora lontana

Alle speranzose parole di pace scambiate tra Meloni e Zelensky si contrappongono quelle del ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, che nei toni e nelle intenzioni non sembra essersi spostato di un centimetro dall’inizio della guerra. «Le nostre proposte sono note. Kiev agisca o ci penserà il nostro esercito. Il nemico è al corrente delle nostre proposte per la demilitarizzazione e denazificazione dei territori controllati del regine e per l’eliminazione delle minacce, da lì, alla sicurezza della Russia», ha dichiarato in giornata.