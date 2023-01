Meloni accoglie von der Leyen: «Sul Pnrr riaffermato l’impegno italiano»

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è a Roma per incontrare la premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue di febbraio. L’incontro tra le due leader è stato all’insegna di numerosi temi. Su tutti il Pnrr, con l’impegno italiano riaffermato dalla presidente del Consiglio ancora una volta, e il patto sui migranti. Meloni registra la volontà di Bruxelles di progressi in tal senso, con l’obiettivo di ricucire i rapporti testi tra l’Italia e Paesi come Francia e Germania.

Palazzo Chigi sul Pnrr: «Impegno del governo riaffermato»

Da Palazzo Chigi è stata diramata una nota subito dopo l’incontro. Durante il faccia a faccia con Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni ha «riaffermato l’impegno del governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza». Una «ottima occasione», dichiarano dagli uffici della premier. Nella nota si legge: «Dopo il colloquio a Bruxelles in occasione della prima visita all’estero da presidente del Consiglio, l’incontro odierno, svoltosi con la partecipazione del ministro Raffaele Fitto, ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione».

Von der Leyen: «Un piacere incontrare Giorgia Meloni»

Dal canto suo, anche la presidente della Commissione europea ha parlato dell’incontro. Sul proprio profilo Twitter, Ursula von der Leyen scrive: «Un piacere incontrare Giorgia Meloni a Roma oggi». Poi un elenco dei punti di discussioni trattati durante il confronto tra le due leader: «Continuare a sostenere l’Ucraina, garantire energia sicura e conveniente, rafforzare la competitività dell’industria Ue, fare progressi sul Patto sulle migrazioni». E infine il Pnrr, argomento centrale per il futuro non soltanto italiano ma dell’intera Europa.