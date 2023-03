Meloni rinuncia alla trasferta di Udine: pranzo con Mattarella per parlare di Pnrr e appalti

Era attesa a Udine, per la chiusura della campagna elettorale per la ricandidatura del leghista Massimiliano Fedriga, in lizza per la carica di presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Invece, la premier Giorgia Meloni ha dovuto annullare la trasferta e dedicarsi a un incontro ben più importante: quello con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato avrebbe chiamato al Quirinale la presidente del Consiglio per discutere di diversi temi d’attualità. Si tratterebbe soprattutto dell’attuazione del Pnrr ma anche del nuovo codice appalti, con al centro lo scontro con il presidente dell’Anac Giuseppe Busia.

Meloni da Mattarella: annullato il viaggio a Udine

E quella che doveva essere una colazione in tarda mattinata si è protratto, trasformandosi in un pranzo. Da quanto si apprende da fonti interne al Quirinale, riportate dai media, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni si sarebbero confrontati sia sul Pnrr, sia sul codice appalti. Ma tra i temi su cui ci si è fermati ci sono anche il nuovo decreto bollette e il dossier legato all’emergenza migranti, dopo i fatti delle scorse settimane. Una riunione che, quindi, si è allungata, tanto che Giorgia Meloni ha deciso di annullare il viaggio a Udine e non sarà al fianco di Fedriga. La premier si collegherà a distanza.

Salvini e Tajani saranno a Udine

Mentre Giorgia Meloni ci sarà soltanto a distanza, Matteo Salvini e Antonio Tajani, rispettivamente ministro dell’Infrastrutture e degli Esteri, saranno al fianco del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che proverà a bissare il risultato e a restare in sella. Le elezioni in Friuli Venezia Giulia si terranno domenica 2 aprile e lunedì 3.