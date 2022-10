Meloni dà del tu a Soumahoro, protesta l’opposizione: lei si scusa

Primo errore per Giorgia Meloni come neo presidente del Consiglio. Infatti, la premier ha dato del “tu” al deputato con il partito dei Verdi Aboubakar Soumahoro. La Meloni si è scusata subito ma ormai il danno era fatto e l’opposizione non ha perso occasione per scagliarsi contro di lei.

L’errore di Giorgia Meloni

Rispondendo ad Aboubakar Soumahoro, Giorgia Meloni ha rivolto la seconda persona singolare al deputato dei Verdi, attirandosi le critiche dell’opposizione. In particolar modo, la neo-premier ha detto, rispondendo all’intervento di Soumahoro: «Al collega Soumahoro mi sento di dire, tutti ci sentiamo scolari della storia, sai, altrimenti saremmo ignoranti del presente, senza futuro». Comunque, dopo aver capito l’errore, l’esponente di Fratelli d’Italia ha voluto puntualizzare: «Avete ragione, errore mio. Chiedo scusa. Succede nella vita di sbagliare, basta saper chiedere scusa quando accade».

Dopo questo intervento si è levato un applauso da parte della maggioranza che ha zittito l’opposizione e in particolare Angelo Bonelli che aveva notato subito l’errore fatto da Giorgia Meloni nella sua risposta.

L’intervento di Soumahoro

Aboubakar Soumahoro era intervenuto parlando del fatto che «italiani si nasce e si diventa». Nella fattispecie, l’esponente del partito dei Verdi ha dichiarato: «Lei, presidente Meloni dice di provenire dai bassifondi dell’underdog, ma anche io provengo da lì. Le voglio ricordare che italiani si nasce ma anche si diventa».

Soumahoro ha poi continuato: «Vogliamo parlare a nome di chi conosce la fame, la fatica e il sudore, di chi è precario, sfruttato, marginalizzato, ma vogliamo parlare anche a nome di chi porta sulla propria pelle le cicatrici della discriminazione o di chi ha un diverso orientamento sessuale, una diversa provenienza geografica, di chi lavora per mandare avanti l’Italia e si trova senza servizi, di chi vive in città dormitorio, di chi lavora ma non riesce a mandare avanti la famiglia, di chi è costretto a migrare, come i nostri giovani, o di chi viene nel nostro Paese».