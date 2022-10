Meloni a Serracchiani: «Le sembra che stia un passo dietro agli uomini?»

«Una donna presidente del Consiglio è per l’Italia un fatto storico, ne siamo lieti, coltivo però la speranza, che una volta grazie alla sua determinazione, l’idea che questo tetto di cristallo che si è rotto non si richiuda con una politica, che ci sembra di scorgere, vuole le donne un passo indietro agli uomini e dedite solo alla famiglia e ai figli. Se questi timori dovessero trovare conferma sappia che troverà in questi banchi e sicuramente nella maggioranza del paese, un’opposizione fermissima». Così Debora Serracchiani parla dai banchi dell’opposizione alla Camera a Giorgia Meloni.

Meloni e Serracchiani, è scontro sul «passo indietro agli uomini»

L’accusa è fortissima per la presidente del Consiglio, che risponde immediatamente. «Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini… Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura me le debbo dire che non la condivido. Io stamattina ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo ho parlato anche di natalità e di famiglia (….) Quando si dice di aiutare la famiglia e la natalità, lo si fa per garantire piene libertà!» spiega la Meloni.

A questo punto, i banchi della maggioranza esplodono in applausi, mentre dall’opposizione si sente qualche mugugno.

La risposta di Meloni

«Certo, ho parlato anche di natalità e di famiglia. Sa perché? Perché io considero, sì, una sconfitta che una donna debba rinunciare a lavorare per avere un bambino, ma considero altresì una sconfitta che una donna debba rinunciare ad avere un bambino per lavorare… Quindi, quando si dice ‘di aiutare la famiglia e la natalità’, lo si fa per garantire piena libertà. È una sfida» prosegue Meloni.

«Io chiedo libertà totale, io sono una privilegiata. Io sono una madre e sono una privilegiata. E se è così difficile per me mettere tutto insieme, ancora più mi rendo conto di quanto sia difficile per tutti gli altri che non hanno i nostri privilegi…» conclude la premier.