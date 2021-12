Quirinale, Giorgia Meloni: «Se Berlusconi sarà candidato, lo voterò»

«Se si candida, voterò Silvio Berlusconi». Parola di Giorgia Meloni, ospite della trasmissione Un giorno da pecora su Radio1. La leader di Fratelli D’Italia ha quindi aggiunto a proposito della corsa al Quirinale: «Dovremo chiedergli se sarà effettivamente disponibile. Quando ci vedremo, ne parleremo. Ci siamo sentiti al telefono ieri, abbiamo parlato pochi minuti, non gliel’ho chiesto. Queste cose, d’altronde si discutono di persona». E ancora: «Dopo presidenti che provengono tutti dalla stessa cultura politica, mi piacerebbe vederne uno che rappresenti la maggioranza di centrodestra. Gli italiani in maggioranza appartengono a quello schieramento. Invece puntualmente arrivano presidenti di una cultura diversa».

Giorgia Meloni e Berlusconi si incontreranno giovedì al vertice del centrodestra

L’occasione per l’incontro potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Il cavaliere è infatti atteso a Roma, dove giovedì avrà luogo il vertice di centrodestra convocato da Matteo Salvini. Al centro delle discussioni, ovviamente, anche il Quirinale, a proposito della cui corsa Meloni puntualizza: «Non è vero che Berlusconi deve guardarsi innanzitutto dal centrodestra. Sicuramente, almeno, non dovrà farlo da Fratelli d’Italia. Poi rimane il fatto di un parlamento in cui risulta difficile comprendere cosa rappresentano i tuoi interlocutori». Quindi un riferimento all’attuale presidente: «Mattarella ha detto no e non si possono forzare le persone».

Quirinale, Giorgia Meloni sull’ipotesi Letizia Moratti

E se con Silvio Berlusconi l’argomento non è ancora stato toccato, lo stesso è successo anche con Letizia Moratti, assessore alla Salute per la Regione Lombardia: «L’ho vista e non abbiamo parlato di Colle. È un periodo molto strano, se vado a pranzo con mia madre si dirà che la voglio candidare al Quirinale. Conosco tantissime persone, ma non è che se le incontro vuol dire necessariamente che ho intenzione di candidarle al Quirinale». Anche perché per Meloni il prossimo presidente sarà comunque un uomo. Eppure il nome di Moratti circola, tanto che anche l’ex primo ministro Giuseppe Conte, interrogato a Tagada su La7 ha detto: «Sui singoli nomi non ha senso consumarsi adesso. Lo faremo quando la corsa entrerà nel vivo. Non avrei motivo, comunque, per non riconoscere qualità morali a Moratti».