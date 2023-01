Meloni in Vaticano a colloquio da Papa Francesco

Giorgia Meloni ha incontrato Papa Francesco. La premier e il Pontefice si sono incontrati in Vaticano e hanno colloquiato per circa 35 minuti, dopo essersi scambiati vari doni. La presidente del Consiglio ha regalato a Bergoglio un angelo della propria collezione, una copia del volume di Maria Montessori, La Santa Messa spiegata ai bambini, e un libro del 1920 con all’interno Il Cantico delle creature e I Fioretti di San Francesco D’Assisi. Con lei anche il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Il Papa, invece, l’ha omaggiata dei suoi documenti: il messaggio per la pace di quest’anno, il documento sulla fratellanza umana firmato con il grande imam di al-Azhar ad Abu Dhabi nel 2019, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020 a cura della Libreria editrice vaticana, il volume Un’Enciclica sulla pace in Ucraina a cura del giornalista Francesco Grana, il volume sull’appartamento pontificio delle udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia, e un’opera in bronzo dal titolo Amore sociale.

Meloni da Papa Francesco: colloquio di 35 minuti

La premier è stata accolta da monsignor Leonardo Sapienza, insieme al picchetto d’onore della guardia svizzera pontificia e ai gentiluomini di Sua Santità. Dal Cortile di San Damaso è stata poi portata nella biblioteca del Palazzo apostolico, dove, stupefatta, avrebbe affermato ai fotografi: «Qui c’è veramente un’infinità da raccontare». Poi l’incontro con Papa Francesco, durato dalle 10 alle 10.35, e infine quelli con Pietro Parolin e Paul Richard Gallagher, rispettivamente il Segretario di Stato e l’arcivescovo che si occupa del rapporto con gli Esteri.

La Sala stampa vaticana: «Buone relazioni bilaterali»

Gli argomenti di discussione tra Giorgia Meloni e Papa Francesco sono stati tanti. Lo sottolinea la Sala stampa vaticana, che in un comunicato scrive: «Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni bilaterali e si è fatto cenno ad alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi legati alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani. Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale riferimento all’Europa, al conflitto in Ucraina e alle migrazioni».