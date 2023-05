Meloni e quegli atteggiamenti con Papa Francesco: polemiche sul protocollo infranto

Giornata importante per Giorgia Meloni, che oggi si è seduta al fianco di Papa Francesco sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, in occasione degli Stati Generali della Natalità. Un’occasione importante sia per il confronto con la massima autorità religiosa del cattolicesimo sia perché l’argomento è centrale nelle politiche del governo e di Fratelli d’Italia. Ma la premier è scivolata su alcuni dettagli con cui ha infranto ogni protocollo da seguire di fronte al Pontefice. Su tutti il vestito bianco, ma ci sono stati anche altri atteggiamenti che non sono passati inosservati.

Giorgia Meloni di bianco accanto al Papa infrange il protocollo

Il più vistoso degli scivoloni della presidente del Consiglio è sicuramente legato al look. Giorgia Meloni ha vestito un lungo cappotto bianco che, accanto a Papa Francesco nel consueto abito talare, è apparso quasi fatto apposta. Tanto che lo stesso Bergoglio lo ha fatto notare, quando a fine convegno le dice: «Oggi siamo vestiti uguali». In realtà il protocollo Vaticano sconsiglia (non si parla di divieto dagli anni Ottanta) di presentarsi vestiti di bianco davanti al Santo Padre. Il cerimoniale della Santa Sede prevede, o prevedeva, per le donne soltanto abiti scuri e braccia coperte, oltre a capelli legati e al divieto di indossare gioielli. I vestiti bianchi, da sempre, sono stati permessi soltanto alle regine cattoliche e alle consorti di re cattolici.

Solo 7 donne potrebbe vestirsi di bianco oggi davanti al Papa

Si chiama il «privilegio del bianco» e dagli anni Ottanta è facoltativo, ma solitamente viene rispettato. Al mondo, solo 7 donne potrebbero indossare il bianco senza infrangere il protocollo. Si tratta della regina Letizia di Spagna, dell’ex regina Sofia di Spagna, della regina Mathilde del Belgio e dell’ex sovrana belga Paola, e infine della granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo, della principessa Charlène di Monaco e della principessa Marina di Savoia. Recentemente è stata Melania Trump, ad esempio, a presentarsi di fronte al Papa vestita di nero e con veletta in testa, come fece la compianta Lady Diana alcuni decenni fa.

Meloni tocca braccio e schiena al Papa

Ma non è finita, perché i più attenti hanno notato anche come Giorgia Meloni abbia toccato il Papa almeno in due occasioni. La premier ha unaposato mano sulla schiena di Bergoglio e gli ha anche toccato il braccio, mentre i due erano seduti a fianco. Solitamente il protocollo specifica che il Pontefice non va toccato, a meno che non sia lui a porgere la mano da baciare o stringere.