Meloni a Kiev, Bucha e Irpin: «Italia al vostro fianco». Poi l’incontro con Zelensky

La premier italiana Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per incontrare l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Partita ieri notte dalla stazione polacca di Przemysl, ha raggiunto la capitale a bordo di un treno ed è stata accolta da una delegazione del governo ucraino, da una rappresentanza dell’Ambasciata italiana e dall’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk. La presidente del Consiglio ha già visitato Bucha e Irpin, due dei luoghi simbolo della devastazione della guerra, e si accinge a dialogare con il leader del paese.

Giorgia Meloni è arrivata a Kiev: la visita a Bucha

«Credo fosse giusto e necessario esserci per portare la posizione del governo italiano, rendersi conto personalmente e vedere con i miei occhi quello di cui ha bisogno questo popolo che si batte per la sua libertà. Se sono emozionata? Curiosa e determinata, voglio aiutare gli italiani a capire quel che sta accadendo qui». Sono state queste le prime parole della premier al suo arrivo in Ucraina. Dopodiché si è recata a Bucha, teatro di un massacro di civili a marzo 2022, dove ha visitato la chiesa ortodossa di Sant’Andrea e depositato una corona di fiori per le vittime nelle fosse comuni. Davanti a questo luogo simbolico, Giorgia Meloni si è chiusa in raccoglimento e, visibilmente commossa, ha dichiarato: «L’Italia è stata con voi dall’inizio e lo sarà fino alla fine, avete tutto il nostro sostegno. Non siete soli».

Ha quindi ascoltato il sindaco Anatoly Fedouk, che le ha raccontato in dettaglio la strage, e i racconti di varie autorità ucraine su una delle tragedie simbolo della guerra in corso. Infine, ha anche passato in rassegna una piccola mostra fotografica con le immagini degli orrori.

La tappa a Irpin prima di incontrare Zelensky

Subito dopo si è recata a Irpin, dove è stata accolta dal sindaco Oleh Bondar per una visita della città e dei luoghi più colpiti dalle bombe. La premier ha consegnato materiali civili di aiuto, in particolare due generatori elettrici a supporto di strutture strategiche (parte di un lotto di 52 donati dal governo italiano, con una spesa di 666 mila euro). Sul posto anche due dei 45 mezzi Iveco donati dalla Protezione civile italiana all’Ucraina. Nella cittadina ha poi firmato una bandiera ucraina con la dedica «At your side!», al vostro fianco, e assicurato il sempre maggior impegno del nostro paese nell’aiutare lo stato colpito. La premier sta ora tornando nel centro della capitale dove, nel pomeriggio, incontrerà il presidente Zelensky.