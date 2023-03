Cdm a Cutro, le parole di Giorgia Meloni in conferenza: «Linea del governo non cambia»

Quest’oggi il Cdm e Giorgia Meloni si sono riuniti a Cutro, in provincia di Crotone e hanno parlato nel corso di una conferenza stampa sulla questione migranti e sull’operato del ministro Piantedosi.

Le parole di Giorgia Meloni nella conferenza stampa di Cutro

Giorgia Meloni nella conferenza stampa di Cutro ha spiegato in primo luogo perché il Cdm si è riunito in questo luogo: «Abbiamo voluto celebrare il Cdm a Cutro perché volevamo dare un segnale simbolico e concreto dopo la tragedia del 26 febbraio. Questo governo è attento e concentrato su questo dossier. Esprimiamo compatti il cordoglio. Abbiamo voluto che ci fosse una targa in memoria delle vittime, perché rimanga anche nei giorni successivi. Volevamo dare anche vicinanza alle popolazioni del Sud Italia». Tuttavia, la Meloni ha detto che nonostante la tragedia la linea di governo non cambia: «Noi siamo determinati a sconfiggere la tratta di essere umani responsabile di questa tragedia. Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a cambiare linea ha sbagliato».

Le parole sul ministro Piantedosi

Giorgia Meloni nel corso della sua conferenza stampa a Cutro ha anche difeso il ministro Piantedosi. Nel dettaglio ha detto: «Il ministro Piantedosi non poteva di fare nulla di più per salvare la vita di queste persone. Chi se la prende con il governo non spende una parola contro i trafficanti che hanno messo queste persone su una barca che alla prima difficoltà è andata in mille pezzi. Il nuovo decreto prevede aumento delle pene per i trafficanti ma anche l’introduzione di una nuova fattispecie di reato: nel caso in cui muoiano delle persone come in questo caso, è prevista per gli scafisti una pena fino a 30 anni di reclusione. Reato verrà perseguito dall’Italia, anche se l’episodio avverrà fuori dai confini del nostro Paese. È un reato universale».

Infine, la Meloni ha annunciato campagne informative per convincere i migranti a non partire: «Faremo una campagna nei paesi di queste persone perché sappiano quali sono i rischi che corrono a mettersi in mano ai trafficanti. Daremo quote privilegiati a quei governi che ci aiuteranno a fare informazione. Ci saranno anche norme per il contrasto allo sfruttamento dei migranti, per il contrasto delle agromafie».