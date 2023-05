Meloni, via alle consultazioni con le opposizioni. Conte: «Nessuna condivisione con il governo»

Premierato e presidenzialismo. Sono questi i due nodi emersi nel primo incontro sulle riforme voluto dalla premier Giorgia Meloni con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. I pentastellati sottolineano ancora una volta la propria posizione contraria a ogni forma di elezione diretta, pur essendo d’accordo sulla necessità di rafforzare il ruolo del premier. La presidente Meloni incassa il sì sul premierato di Renzi, «anche senza Pd e M5s», e già prima dell’incontro aveva auspicato «concretezza dalle opposizioni sulle riforme». Conte frena: «Non c’è condivisione con il governo».

Giorgia Meloni auspica «concretezza»

In tarda mattinata era stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a parlare: «Mi auspico concretezza perché sul dialogo e sulla normalità del dibattito democratico credo che non ci debbano essere dubbi tra noi. Le istituzioni su questo devono fare il buon esempio. Bene se si arriva a scelta condivise». Poi l’arrivo delle delegazione del M5s, formata dai capigruppo Patuanelli e Silvestri oltre al leader Conte. «Grazie per aver accettato questo invito», esordisce la premier, «il governo, come voi sapete, ha da sempre nel proprio programma l’idea che per mandato dovrà lavorare a una riforma istituzionale, sulla quale però credo sia importante a monte cercare un dialogo più ampio possibile con le forze parlamentari».

Conte frena: «Nessuna condivisione»

Dal canto suo, Giuseppe Conte ha parlato con serenità dopo l’incontro, mantenendo posizioni contrastanti al governo: «Abbiamo condiviso la diagnosi su alcune criticità del nostro sistema. Noi riconosciamo queste criticità, a partire dal problema dell’instabilità degli esecutivi. Siamo assolutamente consapevoli che questo è un problema che dovremmo risolvere, come è un problema anche quello di garantire al Parlamento un percorso più funzionale. Il tema è che, almeno da questo primo incontro, non è venuta fuori una condivisione delle soluzioni. Siamo disponibili per quanto riguarda il metodo al dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, raccomandiamo questo percorso. Abbiamo portato sul tavolo nel concreto 11 proposte specifiche per evitare, tra l’altro, cambi di casacca». E il leader del M5s parla anche di «promuovere il rafforzamento dei referendum propositivi» e dell’importanza di non procedere «a colpi di maggioranza». Infine anche un passaggio sulla presidenza della Repubblica: «Siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro equilibrato E ci sta molto a cuore la funzione del presidente della Repubblica che è di garanzia e serve alla coesione nazionale, ha un ruolo chiave».