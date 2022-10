Meloni, il compagno Giambruno non condurrà più i tg Mediaset

Da quando la compagna Giorgia Meloni ha stravinto le elezioni, Andrea Giambruno non è più apparso in video: stop alle conduzione di Studio Aperto e TGcom24. Passato quasi un mese, a fare chiarezza è Il Foglio, che ha intervistato il giornalista: è stato lui stesso a spiegare di essere al momento impegnato in un lavoro di “cucina redazionale” nella sede di Roma, in attesa di un nuovo impegno come autore in una trasmissione di approfondimento dell’azienda.

Nessun legame con le tensioni tra Meloni e Berlusconi

«È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità. Nessuna imposizione né punizione». Dopo le elezioni del 25 settembre, Giambruno sarebbe stato chiamato dai vertici di Mediaset: nessun diktat ma un certo imbarazzo sì. «Se sbagliassi un congiuntivo e lei stesse a Palazzo Chigi verrebbe attaccata anche per questo», ha detto Giambruno, che oltre a essere compagno di Meloni è padre di sua figlia Ginevra. Nessuna ritorsione, dunque, dopo le recenti frizioni tra la leader di Fratelli d’Italia e Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia. Tantomeno con quel «non sono ricattabile», pronunciato alla premier in pectore.

Giambruno-Meloni, insieme proprio grazie a Mediaset

Autore di diversi programmi televisivi, Giambruno ha conosciuto Meloni in occasione di uno dei programmi da lui curati, Quinta Colonna. Dietro le quinte, la leader di FdI aveva chiesto di mangiare qualcosa e, dopo qualche morso dato a una banana, ha consegnato quanto rimaneva del frutto a Giambruno, scambiandolo per un assistente. Colpo di fulmine e inizio del corteggiamento, andato a buon fine. Giambruno, che recentemente ha detto di non votare (più) a sinistra, è poi passato a TGcom24 nel 2019, dove ha cominciato a condurre i telegiornali. L’anno seguente è arrivata la chiamata di Studio Aperto.