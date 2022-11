Meloni consola la piccola Celeste: «Studia che poi diventi come me»

Il fuori programma avviene davanti al Senato. Giorgia Meloni sta salutando la piccola Celeste. La bambina sfugge dalla mano della mamma e chiama per nome la Premier. Così, il Presidente del Consiglio cerca di consolarla in maniera un po’ singolare, invitandola a studiare.

Meloni consola la figlia Celeste che deve studiare: cosa ha detto

«Stai tranquilla. non devi piangere, io ti dico solo una cosa, devi studiare, che poi diventi come me, sei la prossima, ma sbrigati…» le dice. La piccola si riprende e le due si fanno una foto con le guance vicine. L’episodio avviene per caso davanti al Senato.

La bambina ha riconosciuto la Premier e si è staccata dalla mano della sua mamma per andarla a salutare e gridando al Primo Ministro italiano «Giorgia!!». La Meloni si è quindi fermata e ha consolato la piccola che era tra le lacrime. Celeste e la sua mamma sono originarie di Andria e la donna ha scattato una foto tra la figlia e la Premier per avere un bel ricordo di quella giornata prima di ripartire.

La figlia della Melonial giuramento della mamma

Chissà se la Meloni ha pensato alla figlia in quel momento… Fatto sta che anche la figlia della Meloni è stata una piccola star al momento del giuramento del Governo. Infatti, la piccola è arrivata con la mamma e il papà, con tanto di abito per l’occasione.

La figlia della Meloni si chiama Ginevra, ha 6 anni ed è nata nel 2016, dalla relazione della Meloni con il compagno Andrea Giambruno, anche lui presente durante la cerimonia del giuramento del Governo e sempre al fianco della Premier, come vero First Gentleman.