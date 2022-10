Meloni: «Berlusconi? Mi rende la vita difficile, punge come uno scorpione»

Dopo il mancato voto a Ignazio La Russa come presidente del Senato e la vicenda degli appunti rubati dalle telecamere del Senato, il ciclone Berlusconi è tornato ad abbattersi su Giorgia Meloni. Le parole su Putin, l’accenno al suo compagno che lavora a Mediaset, la conferma della Casellati alla Giustizia prima che l’accordo sia stato trovato sono tutte azioni che «vogliono rendermi la vita difficile».

Meloni su Berlusconi

«Giorgia deve lottare contro tutto», avrebbero detto i fedelissimi della leader di Fratelli d’Italia secondo quanto riporta il Corriere della Sera, divisi tra chi pensa ci sia qualcosa sotto le ultime dichiarazioni dell’ex premier e chi invece ritiene che quest’ultimo parli «in libertà» dicendo «tutto quello che gli passa per la testa». Il timore resta comunque quello che voglia ostacolare la Meloni, non con un sabotaggio studiato nei particolari ma creando un clima teso, rendendo il cammino del governo più accidentato e cercando di limitare la sua leadership.

A questo sarebbero stati tesi, secondo alcuni, i segnali lasciati sul campo ieri. Prima l’aver dato per certo il ministero della Giustizia ad Elisabetta Casellati facendo credere che anche Fdi fosse d’accordo, quando invece la partita contro Carlo Nordio è ancora aperta. Poi l’accenno al suo «uomo che lavora a Mediaset» senza specificare il senso dell’affermazione. Infine, la dichiarazione sulla Russia uscita dalla riunione con i parlamentari forzisti. «Possibile che abbiano permesso che quelle parole uscissero? Nessuno controlla? Perché lo lasciano libero di parlare a ruota libera, sapendo come è fatto?», sono gli interrogativi che ieri si sono posti tutti.

«Punge come uno scorpione»

Se, come ha ripetuto la premier in pectore, «Berlusconi è come lo scorpione con la rana, cioè punge anche se sa che morirà anche lui», quando ha parlato con lei in via della Scrofa «sembrava molto più ragionevole». Resta ora da capire quali conseguenze avranno le sue ultime parole sulla formazione del governo, se alcuni ministeri prima assegnati a Forza Italia torneranno in bilico e se l’incidente allungherà i tempi per costituire la nuova squadra.