Le frizioni Berlusconi-Meloni, la serie The Bear e mio cugino: il racconto della settimana

Tornati dal lavoro. Quasi le due di notte. Seduti al tavolo della cucina con Ofelia ci dividiamo una tisana limone & zenzero. Lei, scalza, indossa un paio di pantaloni da yoga con sopra una giacca da chef, io sono già in pigiama.

«Hai visto che abbiamo fissa una macchina dei carabinieri sotto casa da quando hanno eletto il nuovo Presidente del Senato?», mi chiede, accendendosi una sigaretta.

«Ho visto sì, che si aggiunge alle due macchine della scorta che già c’erano», rispondo con noncuranza.

«Ma non è giù a Roma?», domanda lei.

«Penso di sì, ma del resto anche sotto casa di Berlusconi in via Rovani, che lui non c’era mai, ai tempi in cui era Presidente del Consiglio, c’era sempre una pattuglia. D’altronde ci sta, credo sia prassi istituzionale, è pur sempre l’abitazione della seconda carica dello Stato».

«Fa freddo», dice, rabbrividendo.

«Sì», dico io. «La sera scende la temperatura». Mi avvicino per un bacio. Siccome sto congelando mi accendo anch’io una sigaretta e lancio un’occhiata alla tazza della tisana mentre, con l’iPad in mano, sfoglio i titoli dei giornali di domani, tutti dedicati al caso politico della settimana e alle frizioni tra Berlusconi e Meloni, dopo i vari accadimenti degli ultimi giorni.

«Andiamo di là? Finiamo di vedere The Bear?», le chiedo. E poi aggiungo: «È incredibile il successo di pubblico e critica che ha raggiunto questa serie tv, di cui parlano tutti e che tutti sembrano aver visto. È incredibile perché la serie racconta, molto lontana dalle retoriche dell’alta cucina, dagli chef superstar e dal mondo che ruota attorno all’ultramodaiolo concetto di food in generale, quello che accade davvero dietro le quinte di un qualsiasi bar o ristorante ogni giorno che Dio manda in Terra. E poco importa se Carmy (il protagonista della serie tv) è forse il miglior chef emergente del mondo, perché, abbandonate le luci della ribalta dei ristoranti stellati, è tornato a casa, a Chicago, a gestire il ristorante del fratello (morto suicida) in uno dei quartieri più malfamati della città. Creativi, fotografi, giornalisti, designer, critici culturali sono tutti impazziti per The Bear, che allo stesso tempo riesce sia a evocare il modo in un cui la struttura di una brigata richiama le dinamiche di potere del mondo esterno e sia a rappresentare come la disciplina tenuta in una fetida cucina, spesso, rispecchi esattamente il complesso di norme che regolano la vita di una collettività in qualsiasi contesto. “Il nostro lavoro passa da calmo a frenetico in pochi secondi”, dice a un certo punto il protagonista, tanto per chiarire che in qualsiasi cucina, in qualsiasi bar, in qualsiasi bettola, le dinamiche di lavoro sono sempre le stesse. Quello che mi chiedo è il motivo di una tale passione per un prodotto del genere da parte della cosiddetta classe creativa che da sempre ha trattato questo lavoro e chi lo fa come un sottoposto troglodita subumano, che sai, lavora in un locale perché non è riuscito a trovare di meglio o perché non sa fare altro, dimenticando spesso che un lavoro come questo richiede, oltre a un’altissima dose di pazienza, anche una serie di altre qualità probabilmente a molti ignote, come per esempio un’elevata socialità, una grande capacità di organizzazione e un’attitudine al lavoro di gruppo. Nel tempo, sto dietro al banco di un bar da quando ho 20 anni, mi son sentito dire in ordine sparso: “Fai un lavoro che potrebbe fare una scimmia ammaestrata”, “che ci vuole a fare delle birrette?”, “sei qui perché non hai concluso niente nella vita”, “io non faccio mica il cameriere”, “come fai a sopravvivere con uno stipendio da barista?”, “io non faccio un lavoro manuale, il lavoro mentale è nettamente più faticoso”, eccetera eccetera, dimostrando, oltre a un classismo ottuso e bieco, alcun rispetto per me e per tutti quelli che fanno questa professione per vivere. E la cosa che più mi ha ferito nel ricevere queste frasi è il fatto che a pronunciarle sono state persone alle quali tenevo parecchio e nei confronti dei quali avevo grandissima considerazione come per esempio alcuni dei miei migliori amici, il mio socio radiofonico o clienti dello stesso bar dove lavoro che magari hanno un paio di lauree e nella vita ricoprono posizioni di prestigio», dico, prima di sprofondare sul divano e accendere il Mac.

«Hai ragione, la penso esattamente come te», mi risponde lei, «pensa che anni fa chiesi a mia sorella se al lavoro da lei cercavano, dopo che ero rimasta a casa, e lei mi rispose: “Cosa ti faccio fare, le pulizie nei cessi?».

«Regalale un abbonamento a Disney Plus. Magari guarda The Bear e cambia idea. O forse no».

Venerdì, 19 ottobre, Piazza Erculea. Mio cugino Luciano, che per anni chiacchierando con i miei amici ho chiamato “il plenipotenziario”, è un caso suggestivo in famiglia, essendo l’unico ad aver fatto i soldi per i fatti suoi. Oggi è un uomo sui 60 anni, guida una Porsche, continua a lavorare in Borsa ma senza stress, considerando che trascorre ogni anno almeno cinque mesi nella sua casa in Sardegna. Ha due figli bellissimi, due gemelli, Simone e Rebecca, che non vedo mai, salvo sbirciando ogni tanto le stories che fanno su Instagram. Luciano è il figlio di Amelia, la sorella tra tutte più vicina a mia madre, e di Ezzelino, l’uomo che guidava la rover il giorno del fatidico incidente sulle Alpi Svizzere in cui mamma perse la vita. Ho voluto molto bene ad Amelia, che da piccolo mi insegnò a leggere e dalla cui biblioteca, nell’appartamento in via Dei Barbarigo a Milano, rubavo romanzi straordinari come Papillon di Henri Charrière, come Gorky Park di Martin Cruz Smith o come Il Padrino di Mario Puzo. È l’unica di tutta la famiglia che ogni qual volta mi viene in mente mi provoca un certo senso di disagio, perché mi sento in colpa per averla abbandonata mentre stava morendo, scomparendo totalmente dalla circolazione. Dopo la scomparsa dell’altra zia non avevo la forza di seguire in diretta un’altra agonia, un altro tumore, così come venni a sapere che era malata sparii. Sbagliai e di quella scelta me ne dispiaccio ancora. In quanto a mio cugino Luciano, fin da cucciolo, l’ho sempre guardato con una certa ammirazione; ammiravo la sua splendida famiglia tipo Mulino Bianco, con i figli biondissimi con gli occhi azzurri, i cani Husky e le case, tutte bellissime: a Milano 3, al mare in Costa Azzurra o in Sardegna e in montagna a Madonna di Campiglio. Durante i natali, che ogni tanto trascorrevo a casa sua a M3, guardavo la sua vita e allo stesso tempo pensavo a come sarebbe potuta continuare a essere la mia. Una volta ha detto una cosa piuttosto istruttiva su di sé che mi è rimasta impressa riguardo al rapporto fra la sua educazione e il suo lavoro: «La mia educazione mi ha dato una posizione sociale che molti dei miei colleghi cercano di ottenere proprio attraverso questo lavoro». Ipse dixit.

«A proposito della tua rubrica di racconti, li leggo ogni tanto. Puoi scrivere, se vuoi, che la tomba di famiglia al Cimitero Monumentale è stata salvata da un misterioso benefattore». «Che cosa?». «Vedi, Andrea, ricorda che le tombe e i simulacri servono ai vivi, non ai morti. Concludilo così il tuo racconto questa settimana»

Con il cugino Luciano ci sentiamo poco, e ci vediamo ancora meno, l’altro giorno però quando sono entrato in un negozio e ho visto un giubbotto Husky (la giacca inglese trapuntata, con i bottoni a pressione e il colletto a camicia rivestito in velluto millerighe), che da piccolo avevo voluto assolutamente perché l’avevo visto a lui, me lo sono ricomprato e ho deciso di telefonargli. «Ci vediamo a pranzo, mercoledì?», gli ho chiesto, «così ci salutiamo». Quindi ora siamo qui, che ci abbracciamo, sotto un cielo di ottobre insolitamente mite, davanti all’uscita del palazzo del suo ufficio in piazza Erculea e il cugino Luciano è l’hombre abbronzato, con il cranio rasato a zero e il vestito blu di Ralph Lauren. Seduti uno di fronte all’altro, tra sagome di grattacieli e gigantografie di New York in un ristorante moderno di nome Manhattan iniziamo a parlare del più e del meno.

«Che fine hai fatto cugino, non ti sento da anni».

«Ehm, mi sono, come dire, perso», comincio, esitante. «Sto lavorando un sacco, cugino».

«Oh», alza gli occhi al cielo, mi fissa, sbatte un paio di volte le palpebre, e poi risponde: «A vedere la tua pagina Instagram sembri sempre in vacanza, su magnifiche isole greche, a Portofino o in barca a vela con splendide ragazze».

«Beh», cerco nervosamente di spiegare, «molte volte lo storytelling che facciamo di noi stessi non corrisponde esattamente al reale».

«Ovvio», dice lui in un tono sarcastico che ha quasi l’effetto di mettermi a mio agio.

«In realtà lavoro al bar 10 ore al giorno, esco due/tre volte la settimana con i miei articoli sulle pagine di Cultura dei quotidiani e per concludere mi sto riorganizzando dopo che la mia trasmissione alla radio è stata chiusa dopo quasi otto anni di FM».

«È una vita dura eh?».

«Cazzo, durissima».

«Potenzialmente devastante».

«Lo sai, cugino. È un lavoro tremendo. Ho visto persone distrutte. Comunque se dovessi scegliere un’immagine da mettere sulla copertina di un disco o, che so, di un libro che possa rappresentare questo preciso momento della mia esistenza sceglierei una mia foto con lo sguardo basso, con in testa la visiera di un cappellino da baseball che mi copre gli occhi, come a stare a rappresentare il fatto che mi sto preparando. Come quelli dei 100 metri, che stanno per partire e sono ancora ai blocchi di partenza, prima di alzare lo sguardo e iniziare a correre. Ecco, mi sento così. Ma basta parlare di me, tu? Cosa mi racconti?».

«Cosa?». Il cugino Luciano si slaccia il primo bottone della camicia, si allenta la cravatta a pois di Marinella, si rende conto delle mie parole e comincia a sorridere, e l’espressione confusa si fa dolce. «Cosa ti devo dire, sabato faccio 65 anni, sono nonno di tre bellissimi bambini e lunedì vado a New York, non ci vado da così tanto tempo che nemmeno me la ricordo quasi. Pensa che l’ultima volta penso di esserci andato con il Concorde da Parigi. Ci vado per lavoro ma mi fermo qualche giorno in più, ci porto Tina, la mia nuova compagna. Dovresti conoscerla è una donna eccezionale».

«Cazzo, figo, portala a cena da Via Carota. Ti ho mai raccontato quando ho servito la cena al Presidente Obama?»

«Cosa?».

«Era marzo del 2017 e da Via Carota, un bellissimo ristorante nel West Village, gestito da due chef donne bravissime, dove lavoravo, una sera annunciarono l’arrivo di Obama. Eravamo abituati a ricevere star di ogni genere, per dire, ci potevi beccare Woody Allen, Sarah Jessica Parker, Harvey Keithel o Uma Thurman ma capisci che Obama e la sua famiglia sono tutta un’altra storia. Tu come ti rivolgeresti all’uomo più potente del mondo se gli dovessi servire una cena?».

«Probabilmente lo chiamerei Mr. President».

«Ci sta. Io optai per un più confidenziale “Hi, guys”, perché nel colloquio avuto in precedenza con il Secret Service mi era stata raccomandata la massima scioltezza, dato che Obama era lì con sua moglie e sua figlia per passare una tranquillissima cena in famiglia. Niente deliri, trattamenti speciali o stupide etichette. Certo, saletta separata, accesso diretto sulla strada, corridoio riservato per portare i piatti dalla cucina sul loro tavolo sotto lo sguardo vigile di sei guardie del corpo, ma niente di più. È la bellezza del mio lavoro. Pensa che poche settimane fa a Camogli ne parlavo con Federico Rampini, per anni corrispondente da New York per Repubblica, che Obama lo avrà intervistato un paio di volte, che lamentava il fatto di non aver mai avuto, ciò nonostante, la possibilità di un incontro così intimo con lui».

«Davvero incredibile, ma davvero?».

«In realtà no, cioè al Via Carota sono stato a cena una volta, ma non ci ho mai lavorato né tantomeno ho servito la cena a Obama. L’ho letto nel libro di Rampini. Mi sembrava però un bel modo per concludere il mio racconto settimanale su Tag43 che ho scritto sul tema e volevo vedere l’effetto che faceva raccontarlo».

