Meloni, la barista dei Cesaroni: «Ho votato per lei ma ora temo per gli affari»

«Sì non l’avevo mai detto prima per timore che avesse un brutto impatto sull’andamento del bar, ma oggi lo voglio dire: sono di destra, quando ero ragazza apprezzavo Giorgio Almirante e Giorgia Meloni l’ho sempre votata. Non l’ho mai incontrata di persona, visto che è nata alla Garbatella, spero che ora ci venga a trovare». Così Paola Mantini, 65enne titolare del bar che si vede nella nota serie I Cesaroni commenta il risultato elettorale, che vede protagonista Giorgia Meloni.

Meloni, cosa dice la barista dei Cesaroni

Intervistata da Repubblica, la donna commenta il risultato elettorale. «Che devo fa’, io la penso così e lo dico. Sono molto contenta che Meloni abbia vinto. Me l’aspettavo, perché ha detto un sacco di cose giuste in campagna elettorale. Ai ragazzi che vivono ancora in famiglia non gli va dato il reddito ma il lavoro. Lei ha detto che vuole fare questo, non levarlo a tutti come si dice in giro» spiega.

«No, Garbatella è rossa. Però penso che se Meloni farà quello che ha detto allora con il tempo tanti altri l’apprezzeranno» spiega, anche se secondo lei gli elettori di destra non mancherebbero, ma si nasconderebbero e non parlerebbero di politica in pubblico.

La vittoria di Giorgia

«Quando andavo a scuola, negli anni ’70, lo apprezzavo. Anche ora quando vedi che va tutto a rotoli ti viene dire, “Se ci fosse Mussolini”» conclude la barista, anche se: «(…) Spero che questo non pregiudichi gli affari del locale» aggiunge.

Sulla questione del reddito di cittadinanza, la barista è chiara: «Sul fatto che bisogna creare i posti di lavoro per i giovani, limitare il numero dei migranti in Italia e poi il reddito di cittadinanza va dato a chi ha bisogno» rivela. Con buona pace degli eventuali detrattori, ormai la campagna elettorale è finita.