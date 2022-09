Melito, professore ucciso a coltellate nel cortile della scuola

Tragedia a Melito, alle porte di Napoli, dove un professore di sostegno di 64 anni è stato ucciso a coltellate nel cortile della scuola. Marcello Toscano, così si chiamava l’insegnante, non aveva fatto ritorno dal lavoro nel pomeriggio di martedì 27 settembre, e così i famigliari avevano fatto scattare l’allarme. Il suo cadavere è stato trovato dal figlio in un’aiuola all’interno dell’istituto in cui lavorava.

Melito, professore ucciso a coltellate a scuola

Al momento, il caso del professore ucciso a scuola a Melito resta un giallo. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, infatti, non vi sono ancora indagati per la morte di Marcello Toscano. Sul suo corpo i militari hanno rinvenuto diverse ferite da arma da taglio, che certo conducono all’ipotesi di reato di omicidio, ma senza restringere il campo su eventuali sospettati. Si fa largo anche l’ipotesi di un pestaggio.

A trovare il cadavere dietro un cespuglio, nella scuola, è stato il figlio. Quest’ultimo, non avendo più notizie del padre e non riuscendo a denunciarne la scomparsa – bisognava attendere 24 ore, gli è stato detto – era andato a cercarlo. Nel frattempo i carabinieri a cui sono affidate le indagini hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Chi era Marcello Toscano, l’insegnante di sostegno assassinato

Marcello Toscano aveva 64 anni e faceva l’insegnante di sostegno. In passato era stato anche consigliere comunale di Melito, comune alle porte di Napoli, ma ormai era a un passo della pensione. Pensava di godersela in Cilento, tanto che nelle scorse settimane vi si era recato per visionare alcuni casolari. Era sposato con Rosangela Iodice, anch’essa insegnante, e aveva due figli: Ciro ed Ezia. Era inoltre legato a un cugino giornalista, Marcello Curzio, che lo aveva accompagnato a visitare le case in Cilento.

Il cugino giornalista: “A Melito si muore senza un perché”

Proprio Curzio, nelle prime ore della giornata di oggi, ha pubblicato un post su Facebook per annunciare la morte del cugino. «Avevo un cugino. Si chiamava come me: Marcello. Era il figlio della sorella maggiore di mio padre. Faceva il professore alla scuola media Marino – Guarano. L’hanno ammazzato come un cane nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre … Cronache da Melito dove si muore senza un perché e tra l’indifferenza generale grazie ad uno Stato che ha abdicato da tempo diventando solo una sorta di participio passato: qualcosa che è stato ma che adesso non c’è più…».

Proprio nello stesso istituto a maggio un ragazzino di 13 anni era stato ferito alla schiena con un’arma da taglio da un compagno, mentre era in aula. Invece due mesi prima, una bambina di 11 era stata aggredita da una coetanea.