Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme a Cannes 2023 coordinati in bianco

Melissa Satta e Matteo Berrettini, ormai da diverso tempo, hanno deciso di non nascondere più la loro relazione, vivendo il loro amore travolgente alla luce del sole. Ieri sera, a proposito, la coppia ha anche deciso di fare la sua prima vera uscita pubblica “di spicco”, in occasione di un importante evento organizzato nella cornice del Festival del Cinema di Cannes 2023.

Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme sul tappeto blu di Cannes 2023

Il tennista e l’ex velina si sono presentati all’importante evento organizzato ogni anno nel corso della kermesse cinematografica francese per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca sull’AIDS. Amfar è infatti una delle più importanti organizzazioni senza scopo di lucro impegnate al sostegno della ricerca e della prevenzione della malattia da HIV. Alla serata di gala, svoltasi presso l’Hotel du Cap Eden Roc, hanno partecipato, tra gli altri, vip del calibro Bianca Balti, Isabeli Fontana, Eva Longoria, Halsey e Kate Beckinsale.

Matteo Berrettini e Melissa Satta, che già avevano confermato la loro relazione via social giorni fa, non avevano ancora partecipato ad un evento simile l’uno al fianco dell’altra.

Un look total white per entrambi

Alla serata di gala, sia Satta sia Berrettini hanno deciso di farsi vedere con un look coordinato. Per l’occasione, lo sportivo ha deciso di indossare un completto giacca e pantalone di color panna, un paio di scarpe nere, una camicia bianca e una collanina al collo come accessorio. Melissa Satta, dal canto suo, ha deciso di puntare su un look abbastanza sexy, a sua volta completamente bianco. Sul tappeto blu dell’evento la soubrette ha infatti indossato una giacca dalla scollatura importante, che lasciava intravedere il suo seno prosperoso e un reggiseno color carne. Come accessori, la showgirl ha scelto per questa volta gioielli particolarmente vistosi, mentre ai piedi ha deciso di indossare un paio di eleganti tacchi alti.