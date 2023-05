Melissa Satta e Berrettini: la showgirl risponde alle accuse per l’infortunio del tennista

Melissa Satta, dopo il monologo per rispondere a chi da mesi la reputa responsabile del calo di prestazione sportiva di Matteo Berrettini, si ritrova a doversi difendere dagli attacchi di chi sostiene che l’infortunio che ha portato il tennista a ritirarsi dall’ultima gara sia in qualche misura dipendente da lei. Stanca delle accuse, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato a cuore aperto della sua storia d’amore e del periodo che sta vivendo, non negando di provare un grosso risentimento contro chi critica lei e la sua relazione con lo sportivo.

Melissa Satta risponde sull’infortunio di Berrettini

Alle ultime insinuazioni sull’infortunio del fidanzato, la showgirl ha così risposto: «Peccato che sia nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo davvero rispondere a queste persone?». La loro storia d’amore ormai dura da inizio anno e, da allora, la coppia è spesso vittima di gossip. Tra le tante critiche anche la differenza di età che spesso le viene fatta notare e che invece per la Satta non rappresenta minimamente un problema: «Certo ho un bagaglio di esperienze importanti, ma anche lui ha un grande bagaglio di responsabilità. Ci sono uomini di 50 anni, garantisco, che non sanno che cosa sia un impegno».

Durante l’intervista, la showgirl è tornata anche sulle spiacevoli accuse di “portare sfortuna” al tennista parlando di «parole inaccettabili» contro le quali ha fatto delle denunce. La showgirl, infatti, ha dichiarato di ricevere da mesi offese sessiste. Commenti ed attacchi che per fortuna non hanno intaccato il suo rapporto con Berrettini. Alla domanda se è innamorata ha infine risposto: «È una domanda molto difficile, anche perché sono molto timida e molto riservata su queste cose, quindi faccio fatica a rispondere. Non vivo le cose con leggerezza, assolutamente, e se una persona entra così nella mia vita è perché è una persona speciale, se no non ci sarebbe».