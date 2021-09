L’11 settembre 2001 è una data entrata tragicamente nella storia per l’attentato alle Torri Gemelle. Erano le 14:46 ore italiane (8:46 a New York) quando il volo American Airlines 11 si schiantò tra il 93esimo e il 99esimo piano grattacielo Nord. Alle 15:03, lo United Airlines 175 colpì la Torre Sud, che fu la prima a crollare. Poco dopo, i telegiornali di tutto il mondo erano in onda con delle edizioni straordinarie. Sulla terza rete Rai, il Tg3 interruppe quel pomeriggio di fine estate la Melevisione.

La Melevisione e l’edizione straordinaria del Tg3

«Interrompiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del Tg3», annunciò Peppi Franzelin. In onda dal 1999, La Melevisione era diventato un appuntamento fisso per i giovani telespettatori: nel mondo del Fantabosco, andavano in onda dal lunedì al venerdì le avventure di principesse, streghe, fate, gnomi e orchi, sempre con l’immancabile Tonio Cartonio. La puntata dell’11 settembre 2001, agli sgoccioli, era intitolata “Tanti auguri a te” e raccontava la festa a sorpresa per il compleanno della principessa Odessa. Ma la sorpresa, purtroppo, fu un’altra: interruzione, annuncio del tg, sconvolgenti immagini in diretta da New York, che di lì a poco sarebbero diventate addirittura peggiori.

La Melevisione e le altre interruzioni

L’11 settembre 2001 era un martedì, con un palinsesto ordinario e ancora tipicamente estivo. Fino alle 15:12. A nove minuti dal secondo schianto sulle Torri Gemelle, il primo a collegarsi per un edizione straordinaria fu Emilio Fede con il suo Tg4: «Gravissima sciagura, forse un attentato, ancora non si sa. Due aerei si sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di New York». Studio Aperto fornì aggiornamenti con Claudio Brachino, mentre Enrico Mentana irruppe su Canale 5, andando poi avanti a oltranza. Rai 1 si liberò affidò il primo flash a Ludovico Di Meo, a cui subentrarono Tiziana Ferrario e Antonio Caprarica, seguiti da Bruno Vespa, che varò un lungo speciale. E sulla Rai 3 della Melevisione? Dopo l’annuncio di Peppi Franzelin, la palla passò a Paola Sensini per un breve lancio. Arrivarono poi Bianca Berlinguer e Antonio Di Bella, aiutati dal giovane corrispondente da New York: Giovanni Floris.

