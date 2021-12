Gli NFT continuano a fare proseliti. L’ultima, in ordine di tempo, a investire sul mercato dei Non Fungible Token è l’ex first lady americana Melania Trump. Che, per il suo primo progetto dopo la fine del mandato presidenziale del marito, ha deciso di lanciare un pezzo d’arte digitale molto particolare: Melania’s Vision, un primo piano dei suoi occhi blu cobalto, acquistabile tra il 16 e il 31 dicembre 2021 con la criptovaluta Solana o una normale carta di credito tramite il circuito MoonPay.

Un amuleto o semplice business?

L’ex modella slovena ha abbracciato il trend più in voga del web giusto in tempo per Natale. E, nonostante gli scettici abbiano già etichettato l’iniziativa come l’ennesimo tentativo dei Trump di rimpolpare il conto in banca o ingraziarsi gli elettori, la 51enne sembra avere ben altri obiettivi. Presentato, attraverso un comunicato stampa, come un «meraviglioso acquerello realizzato da Marc-Antoine Coulon che vuole essere un amuleto per l’acquirente che ne diventerà proprietario», il disegno verrà messo in vendita a partire dal prezzo base di 1 SOL (più o meno 150 dollari) e sarà corredato da una registrazione audio di Melania contenente quello che è stato descritto come «un sincero messaggio di speranza».

La beneficenza come obiettivo finale

Ma non finisce qui. Una parte dei proventi ricavati dalla compravendita della serie di NFT che, nei prossimi mesi, saranno resi disponibili periodicamente sul sito web MelaniaTrump.com, sarà devoluta ai minori che, per motivi anagrafici, non possono godere dei vantaggi del sistema degli affidi familiari. «Sono orgogliosa di annunciare che questa nuova avventura, in linea con la mia passione per l’arte, continuerà il lavoro che ho iniziato con la campagna Be Best in difesa di bambini e adolescenti», ha spiegato nella nota, «Attraverso questa piattaforma tecnologica, forniremo loro competenze informatiche preziose, inclusi i primi rudimenti di programmazione e sviluppo dei software, in modo da arricchire un bagaglio che potranno adoperare una volta usciti dagli orfanotrofi». E, mentre alla destinazione del resto degli incassi non è stato fatto alcun cenno, l’ufficio stampa ha annunciato anche l’intenzione di mettere in piedi un evento «d’importanza storica», previsto per Gennaio 2022: un’asta pubblica dove verranno battute opere virtuali, dipinti fisici e un accessorio unico nel suo genere.

Excited for this new venture, which combines my passion for art and commitment to helping our Nation’s children fulfill their own unique American Dream. #MelaniaNFT https://t.co/XJN18tMllg pic.twitter.com/wMpmDDsQdp — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2021

Gli NFT conquistano le celebrità

Il nome della signora Trump si aggiunge a una già lunga lista di personaggi famosi che hanno deciso di salire sul carro dei memorabilia fatti di pixel. All’inizio di quest’anno diversi atleti del calibro del calciatore argentino Lionel Messi, del maratoneta giamaicano Usain Bolt e del campione di football Tom Brady hanno lanciato le loro collezioni di NFT. Seguiti, poco tempo dopo, anche da numerose star della musica come il cantante canadese Justin Bieber e il noto gruppo di K-pop BTS.