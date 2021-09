Melania Trump non vuole mai più essere First Lady

Melania Trump non ci pensa nemmeno a tornare alla Casa Bianca in veste di First Lady. Mentre Donald Trump accarezza l’idea di tornare a fare politica attiva, aspirando a un secondo mandato a Washington, Melania resta in disparte. L’ex Presidente, infatti, starebbe valutando l’idea di presentarsi come candidato repubblicano alla presidenza Usa nel 2024, ma accanto a lui non ci sarà Lady Trump.

Melania e il disinteresse per la politica

Melania, infatti, si defila ostentando un totale disinteresse per la vita politica del marito. Secondo la Cnn la donna avrebbe confidato ad alcuni amici che «essere di nuovo la first lady non è quello che vuole e che per lei era un capitolo chiuso e basta». La moglie di The Donald si è ritirata sempre più dai riflettori da quando ha lasciato Washington lo scorso gennaio. È stata vista in pubblico solo una volta quest’estate, a luglio, mentre lasciava la Trump Tower a New York City, accompagnata da suo figlio Barron. A parte questo, con l’eccezione di alcuni post su Instagram di persone che l’hanno intravista nella sala da pranzo del Trump’s Bedminster Golf Club non si è mai messa a favore di fotografo. Il mese scorso Melania è tornata dal suo soggiorno estivo nel New Jersey a Palm Beach, in Florida, dove gli amici dicono che risiederà a tempo pieno.