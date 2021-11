Dopo mesi di assenza dalla scena pubblica, Melania e Donald Trump sono stati visti nuovamente insieme. Sabato scorso, l’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex first lady sono volati ad Atlanta per assistere a una partita di baseball della World Series. Mentre gli Atlanta Braves giocavano contro gli Houston Astros, e la coppia era impegnata nel gesto razzista del Tomahawk, l’ex first lady è ritornata nel tritacarne dei meme. In un video diffuso sui social, infatti, si vede Melania sorridere in direzione del marito e del pubblico, per poi voltarsi dall’altra parte e alzare gli occhi al cielo, con un’espressione a metà tra il disgusto e la noia.

Melania-Donald, ancora aria di crisi?

Come riporta il Mirror, quella del weekend è stata la loro prima apparizione insieme da aprile, quando erano stati visti cenare al resort di Mar-a-Lago, in Florida, di proprietà del magnate. Questa prolungata assenza dai radar ha fatto sì che iniziassero a circolare rumors sulla fine della loro relazione, che si diceva fosse entrata in crisi subito dopo la conclusione del mandato presidenziale. Secondo i ben informati, dopo il trasferimento a Palm Beach, i coniugi hanno iniziato a trascorrere buona parte delle loro giornate separati, incontrandosi solo all’ora di cena. Lui impegnato sul campo da golf, lei invece al relax, dividendosi tra una seduta in spa e un trattamento di bellezza, seguendo una routine che, a detta degli insider, la renderebbe «finalmente soddisfatta e felice». Con la diffusione di quei pochi secondi di filmato, le voci di una rottura hanno però ripreso quota.

Did Melania give Trump that look again? 😅 pic.twitter.com/aKLH4FBv4B — Sƚιʅʅ Tσσ Mυƈԋ Fɾҽҽ Tιɱҽ 💋 (@liltx_cbink) October 31, 2021

Tra la serenità ritrovata e l’ombra della ricandidatura

Unica tra le first lady, oltre a Pat Nixon, a scegliere (almeno per il momento) di non continuare a lavorare sulle cause portate avanti durante la sua permanenza alla Casa Bianca, la 51enne di origine slovena non è affatto nuova a manifestare l’apparente fastidio nei confronti del partner attraverso una mimica facciale particolarmente esplicita. Non si contano le volte in cui, durante eventi e uscite istituzionali, si è rifiutata di dargli la mano o è stata vista rivolgergli sorrisi forzati e infastiditi. Sintomo, forse, anche della poca serenità con cui pare aver affrontato i quattro anni di Trump alla guida del Paese: gli unici scatti che la ritraggono rilassata e naturale, infatti, sono proprio quelli del giorno in cui ha lasciato Washington. Al contrario del consorte che, forte dei sondaggi e dell’elezione del repubblicano Glenn Youngkin come governatore della Virginia, sarebbe sempre più convinto dell’idea di ripresentare la propria candidatura alle elezioni Presidenziali del 2024.