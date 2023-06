Meghan Roche, chi è la (presunta) nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio

L’attore Leonardo DiCaprio avrebbe un flirt con Meghan Roche, una modella molto più giovane di lui. I due sono stati visti in Costa Smeralda su uno yacht con altri amici.

Meghan Roche, chi è la (presunta) fidanzata di Leonardo DiCaprio

Meghan ha 22 anni, è nata e cresciuta in Pennsylvania e ha iniziato giovanissima la carriera di modella. Occhi azzurri e capelli lunghi castani, a soli 13 anni è stata notata dal proprietario di una Spa che l’ha incoraggiata a fare un provino. A 15 anni ha firmato il suo primo contratto lavorando con brand molto importanti fino a diventare il volto di campagne internazionali come quella di Givenchy nel 2017. Attualmente vive a New York dove scatta per maison di punta come Versace e Ralph Lauren. Tra le tante amiche del mondo della moda vi sono Gigi Hadid e la sorella Bella ma anche Bianca Balti.

L’avvistamento in Sardegna

Lo scorso week-end Meghan si trovava in Sardegna per un matrimonio e, proprio sull’isola italiana, a bordo di uno yacht extra lusso è stata beccata con Leonardo Di Caprio. L’attore e la Roche sembra fossero invitati allo stesso matrimonio in Costa Smeralda, quello fra Helly Nahmad, figlio di un noto mercante d’arte, e la modella Madison Headrick. Dopo la cerimonia, Di Caprio e la bella modella sono stati visti salire in barca con altri amici e hanno trascorso qualche giorno tra la Sardegna e le Baleari.

La relazione tra i due resta però da confermare. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato al sito Page Six che non sarebbero «romanticamente coinvolti» e che, anzi, la modella starebbe frequentando un amico dell’attore anche lui presente sullo yacht durante la breve vacanza in Sardegna.