«I tabloid dovrebbero avere le avvertenze, proprio come le sigarette». Nel corso del New York Times DealBook Online Summit di martedì 9 novembre, Meghan Markle non ha lesinato critiche al vetriolo rivolte alla stampa scandalistica e alle riviste di gossip, da sempre decisamente poco clementi nei suoi confronti.

L’attacco di Meghan Markle alla stampa scandalistica

Durante il panel ‘Minding the Gap’, tutto dedicato agli strumenti a disposizione delle donne per raggiungere la parità economica e professionale, la duchessa di Sussex ha parlato del suo ruolo di CEO della compagnia Archewell, progetto imprenditoriale che condivide col principe Harry. Finché alla domanda del giornalista Andrew Ross Sorkin sul perché esista una discrepanza su quello che si dice di lei come boss e quanto si legge sui magazine, l’ex star di Suits ha risposto con una dura reprimenda nei confronti dei rotocalchi. «Quei giornali sono letali per la salute mentale delle persone», ha dichiarato. «Vi consiglio vivamente di non leggerli, non fanno del bene a nessuno. Sono tossici e vanno evitati».

Le pericolose conseguenze della cultura del clickbait

L’indignazione di Markle verso un tipo di giornalismo pericoloso e poco costruttivo ha toccato anche la cultura del clickbait e il modo in cui i social network alimentino, spesso, la diffusione di articoli manipolati ad arte. «La corsa ai clic facili ha fatto sì che i pettegolezzi acquisissero un potenziale impressionante», ha spiegato. «Quelle notizie hanno gradualmente monopolizzato l’interesse dei lettori. Per questo, le redazioni hanno iniziato a scriverne sempre di più e a monetizzarle. E sono letteralmente diventate una delle fonti di guadagno più sicure per il mondo dell’informazione, a scapito della verità e di tutto il resto». Un problema che, secondo Markle, parte dall’abitudine «a fabbricare una news più che a riportarla fedelmente, come bisognerebbe fare» e che finisce con l’avere effetti nocivi soprattutto sulle donne, in particolar modo quelle più giovani.

Un nuovo equilibrio lontano dai rotocalchi

La conversazione con Sorkin si è poi spostata sull’esperienza personale dell’ex attrice. I due hanno commentato la decisione dell’Associated Newspapers di presentare ricorso dopo la vittoria di Markle in una causa contro il Mail on Sunday per violazione della privacy. Il quotidiano, infatti, aveva reso note parti di una lettera indirizzata al padre Thomas Markle nel 2018, sostenendo che fosse stata scritta appositamente per essere pubblicata. «La giustizia ha fatto il suo corso, ho vinto io. Questa battaglia va avanti da anni, quando è iniziata non avevo figli, ora ne ho due. È stancante ma non smetterò di lottare per quel che è giusto, questa è la mia priorità». Oggi, nonostante i tumultuosi rapporti coi tabloid non si siano rasserenati, la duchessa sembra aver conquistato la serenità per cui tanto ha combattuto. «Mi sento molto meglio», ha concluso, «La mia salute mentale ha finalmente raggiunto un equilibrio».