Meghan Markle approda ufficialmente nel mondo dell’animazione. A poco meno di un mese dall’uscita del libro per bambini The Bench, dedicato al rapporto tra il primogenito Archie e il principe Harry, la duchessa di Sussex è pronta a lavorare a una serie animata in collaborazione con Netflix. Il progetto si intitolerà Pearl e sarà il primo cartone prodotto dall’Archewell Productions, la società fondata con il marito.

Pearl, storia di una bambina alla ricerca di se stessa

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa di Netflix, Pearl «racconterà una vicenda familiare incentrata sulle avventure e disavventure di una ragazzina di 12 anni ispirata da una varietà di donne influenti diventate modelli per intere generazioni». Una trama che ben si sposa con l’attenzione che Markle ha sempre riservato al valore del girl power e alle battaglie in nome della parità di genere. «Come molte sue coetanee, la nostra eroina è la protagonista di un viaggio alla scoperta di se stessa, durante il quale si mette alla prova, cercando di superare ostacoli e sfide quotidiane», ha spiegato l’ex protagonista di Suits. «Sono felice che l’Archewell abbia il privilegio di lavorare fianco a fianco a un colosso dell’intrattenimento e la fortuna di poter contare su un team di produzione incredibile». Ad affiancare Meghan nelle vesti di produttore esecutivo, ci saranno anche David Furnish, Carolyn Soper, Liz Garbus e Dan Cogan. Il ruolo di showrunner, invece, è stato affidato ad Amanda Rynda, già responsabile della serie DC Super Hero Girls, il racconto dell’adolescenza delle supereroine più celebri, da Wonder Woman a Supergirl. «Sarà un’idea interessante», ha aggiunto Megan Casey, responsabile del reparto animazione di Netflix, «il giusto mix tra fantasia e storia». La scelta dell’animazione non è casuale. «Il registro animato è lo strumento perfetto per dare vita a questa storia, leggera ma profonda», ha sottolineato Soper in un’intervista a Variety. «Pearl è un personaggio in cui chiunque può riconoscersi e a cui non è difficile affezionarsi mentre la si segue, tra passato e presente, nella ricerca di un posto nel mondo».

Il sodalizio dei Sussex con Netflix

Ma Pearl non è il primo lavoro televisivo firmato Archwell Productions. La coppia, infatti, sta sviluppando anche Heart of Invictus, una docu-serie sulla competizione sportiva fondata da Harry. Diretta dal regista Orlando Von Einsiedel e prodotta da Joanna Natasegara, esplorerà le storie di alcuni concorrenti e il loro percorso di preparazione verso la gara, prevista per il 2022. Uno dei tanti tasselli che, come la serie animata, fanno parte del contratto pluriennale firmato dai Sussex con la piattaforma di streaming americana. Un accordo finalizzato alla realizzazione e al lancio di documentari, lungometraggi, programmi tivù e serie per bambini.