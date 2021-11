L’amicizia tra Oprah Winfrey e Meghan Markle è più salda che mai. Come dimostrato dall’ennesima sponsorizzazione che la regina della televisione americana ha riservato al brand di caffè su cui la Duchessa di Sussex ha investito subito dopo aver deciso di abbandonare Buckingham Palace e gli impegni reali.

Se Oprah pubblicizza il caffè di Meghan

Nell’ultima edizione della sua ormai celebre guida alle idee regalo per Natale, tra uno spazzolino da denti elettrico e un puzzle, Winfrey ha inserito anche un kit di preparati per cappuccini, matcha latte e frullati targato Clevr Blends, l’azienda californiana tutta al femminile che Markle, a dicembre 2020, ha annunciato di aver finanziato con una somma di denaro mai resa nota. «La mia vicina Meghan (sì, proprio quella Meghan), mi ha fatto conoscere questo marchio salutista, fondato e gestito da donne», ha spiegato nella guida, «Non c’è un giorno che io non mi prenda del tempo per sorseggiare il loro golden latte (una bevanda a base di curcuma, latte vegetale e mandorle, ndr.), che vi arriva a casa anche con un preparato per il chai latte e un piccolo schiumatore». Oltre a ricoprire i prodotti di elogi, la conduttrice ha anche allegato un link al sito internet della compagnia, dove i suoi fan hanno la possibilità di acquistare il pacchetto con uno sconto del 20 per cento grazie al codice ‘Oprah’. Insomma, una strategia pubblicitaria studiata nei minimi particolari.

Meghan, gentilezza o strategia?

Gli osservatori più attenti, tuttavia, hanno notato come non sia stata la prima volta. Quando, infatti, l’ex attrice americana aveva ufficializzato la sua partnership con Clevr Blends, nata dal desiderio di supportare il lavoro della CEO Hannah Mendoza e il suo impegno nella produzione e nella vendita di prodotti etici, biologici e naturali, aveva prontamente regalato a Winfrey un cestino colmo di caffè vegano. Per alcuni un normale gesto di gentilezza, per altri uno stratagemma per ottenere un po’ di pubblicità. Obiettivo che, effettivamente, è riuscita a portare a segno: la miliardaria 67enne, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram un video in cui spacchettava la gift box e ne mostrava il contenuto ai suoi 20 milioni di follower. Un post che, secondo gli esperti, avrebbe sfiorato il valore di 1 milione di dollari, diventando l’esempio di pubblicità gratuita più prezioso nella storia dell’advertising. «Nel giorno di Natale, la mia vicina M mi ha inviato un sacco di prelibatezze, tra cui quella che è diventata la mia bevanda preferita. L’avrei davvero inserita con piacere nella mia lista», scrisse al tempo nella didascalia al post.