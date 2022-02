Meghan Markle, il biografo reale: «Forse non tornerà più nel Regno Unito»

Secondo quanto rivelato dal biografo reale Tom Bower al Sun, Meghan Markle potrebbe non tornare mai più nel Regno Unito, «dove non è più la benvenuta». Al momento la duchessa del Sussex e il Principe Harry abitano in California. Se questa indiscrezione fosse confermata, l’ex attrice Meghan Markle potrebbe non partecipare alle celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta II. Con cui, è noto, i rapporti sono piuttosto freddi.

Meghan Markle, potrebbe tornare a recitare

«Alla duchessa del Sussex non interessa cosa pensano gli inglesi», ha detto Tom Bower, conosciuto come il “biografo più temuto della Gran Bretagna”, per i tanti altarini scoperti nel corso della carriera e le molte indiscrezioni poi rivelatesi realtà: al contario, «mentre la sua reputazione nel Regno Unito è, Meghan Markle gode ancora di grande ammirazione negli Stati Uniti d’America». Tom Bower sta scrivendo una biografia della moglie del principe Harry. Non è chiaro il futuro prossimo della duchessa di Sussex e nemmeno quello più lontano, ha detto il biografo, aggiungendo che però qualcosa si sta muovendo all’orizzonte, anche dal punto di vista professionale. «Ha sicuramente un’offerta per recitare nel ruolo di una politica americana».

Meghan Markle, le ruggini con Camilla

Sempre parlando con il Sun, Bower ha fatto riferimento a un altro accadimento recente, ovvero le parole di Elisabetta II, che ha espresso il desiderio che Camilla abbia il titolo di regina consorte, una volta che il principe Carlo diventerà re succedendole al trono britannico. William e Kate non hanno fatto mancare un immediato messaggio di rallegramento alla duchessa di Cornovaglia, mentre da Harry e Meghan c’è stato solo un rumoroso silenzio. «Fin da quando Meghan è entrata in famiglia, Camilla l’ha guardata con sospetto: trovava difficile credere che avrebbe rinunciato alla carriera e all’indipendenza per mettersi silenziosamente e devotamente al servizio della Corona», ha spiegato il biografo, attribuendo proprio a queste recenti ruggini tra duchesse la non-reazione dei Sussex.

Meghan Markle, assente al Super Bowl

A proposito della coppia, domenica sera il principe Harry ha assistito dal vivo al Super Bowl, l’evento sportivo più atteso negli Stati Uniti. Ma accanto a lui, nella tribuna d’onore del SoFi Stadium di Los Angeles, non c’era la moglie Meghan Markle, bensì la cugina, la principessa Eugenia. L’assenza di Meghan ha fatto molto scalpore, vista la portata dell’evento, e per questo c’è già chi parla di crisi tra i due.