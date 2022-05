Meghan Markle, Netflix cancella la sua serie animata Pearl

I tagli di Netflix non risparmiano nessuno, nemmeno i Duchi di Sussex. A seguito del crollo negli abbonati e della conseguente perdita in Borsa, il colosso di Reed Hastings ha deciso di cancellare diversi progetti attivi per i prossimi anni. Tra le vittime anche Meghan Markle e la sua Pearl, serie di animazione già annunciata nel 2021 e oggi definitivamente abbandonata.

Il progetto di Meghan Markle e gli altri accordi con i Sussex

Lo show Pearl, una serie di animazione di cui Meghan Markle sarebbe stata produttrice esecutiva, non vedrà dunque la luce. A realizzarlo, assieme a Netflix, sarebbe dovuta essere Archewell Productions, la società dei Duchi di Sussex Meghan e Harry. La trama avrebbe raccontato la storia di una ragazzina di 12 anni alla ricerca di sé stessa. Durante le sue avventure, avrebbe incontrato diverse donne influenti nella storia britannica e mondiale. Non si tratta però di una rottura totale di Netflix con il secondogenito del principe Carlo e sua moglie. È ancora attivo infatti il progetto Heart of Invictus, serie di documentari sui veterani dell’esercito. Al centro degli episodi ci saranno gli atleti che competono annualmente agli Invictus Games per ex militari infortunati, evento fondato dallo stesso Harry nel 2014.

Il taglio di Netflix giunge a seguito di uno degli scossoni più forti della sua storia. La scorso mese infatti il colosso dello streaming americano aveva registrato una perdita di 200 mila abbonati per la prima volta in due anni, avvertendo che altri 2 milioni di utenti potrebbero disdire l’abbonamento nel prossimo futuro. Il calo ha poi avuto forti ripercussioni in Borsa, con un crollo di 54 miliardi, pari a circa un terzo del suo valore. Fra le ragioni, oltre alla crisi economica dovuta alla pandemia, anche l’ingente offerta nel settore streaming e l’agguerrita concorrenza di Disney+ e Amazon Prime Video. Nociva anche la condivisione illegale delle password da parte di numerosi utenti che, passando le proprie credenziali al di fuori del nucleo familiare, aggirano la sicurezza della compagnia e risparmiano denaro.

Da Bright 2 a Dino Daycare, gli ultimi tagli di Netflix

La serie di Meghan Markle è però solo uno dei tanti tagli di Netflix. Come riporta il sito americano The Wrap, l’intero spazio Kids & Family è nel caos. Il colosso dello streaming ha deciso infatti di cancellare numerosi progetti ormai in fase di sviluppo, alcuni dei quali da diversi anni. È il caso di Bone, adattamento della serie di fumetti di Jeff Smith in produzione dal 2019. Tra i tagli anche l’adattamento di Toil and Trouble di Lauren Faust e di The Twits di Roald Dahl, per cui si starebbe optando invece per un lungometraggio. Addio anche a Bright 2, il sequel del film fantasy con Will Smith nei panni di un poliziotto che vive in una realtà alternativa al fianco di creature fantastiche. La decisione, come confermato dal giornalista statunitense Lucas Shaw, non avrebbe nulla a che fare con lo schiaffo dell’attore a Chris Rock durante gli Oscar 2022, costatogli la radiazione dalla cerimonia per i prossimi 10 anni.