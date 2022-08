Meghan Markle, la prima intervista da «donna libera»: cos’ha detto

In occasione della promozione di Archetypes, il suo podcast uscito a fine agosto su Spotify, Meghan Markle ha rilasciato la sua prima intervista in solitaria. La duchessa di Sussex si è raccontata in prima persona mettendo in luce tanti aspetti di sé e della sua nuova vita.

Meghan Markle: l’intervista a The Cut

«Quando i media hanno distorto la tua storia, è davvero bello poterla raccontare con le tue parole». Così ha esordito la donna nel lungo ritratto realizzato su The Cut dalla giornalista Allison P. Davis. Un racconto senza filtri, incentrato sulla sua nuova vita a Los Angeles ma anche sul rapporto di Harry con i suoi parenti. «Alcuni di loro non sono in grado di lavorare e vivere insieme», sembra abbia detto il principe alla moglie affermando anche con rammarico di aver «perso» suo papà, il principe Carlo. La stessa Meghan ha espresso la speranza che tra loro non accada quanto successo a lei con suo padre, confermando l’esistenza di una frattura tra l’erede al trono e il figlio secondogenito.

L’intervista si è poi concentrata sulla quotidianità americana, con Harry che ha trovato una squadra di polo a Santa Barbara, Archie e Lilibet che stanno crescendo e il desiderio, finalmente realizzato, di poter essere (ed essere considerata) una mamma normale. Cosa che a Londra, con decine di paparazzi pronti ad inseguirla ad ogni sua uscita, non sarebbe stato possibile. Lo stesso Harry, intervenuto brevemente nella conversazione, ha raccontato che, dopo un servizio fotografico, la moglie ha voluto sottolineare di essere una madre e non una modella.

Il ritorno su Instagram

Quanto ai nuovi progetti, Meghan ha rivelato di essere pronta a tornare ad affacciarsi sui social network e in particolare su Instagram. Prima che il suo fidanzamento con Harry venisse ufficializzato, la donna amava infatti condividere contenuti con i suoi 3 milioni di followers. Dopo averlo abbandonato, ad aprile 2019 la coppia aveva gestito a suo modo l’account @sussexroyal, salvo poi smettere quando, per questioni legali, non ha più potuto usare l’etichetta «royal».

La duchessa ha anche spiegato cosa non le è andato giù delle regole non scritte inerenti il rapporto tra stampa e famiglia reale: «Se vuoi pubblicare le foto di tuo figlio, in quanto membro della famiglia reale devi prima darle alla Royal Rota (ndr. un circolo ristretto di testate del Regno Unito. Perché dovrei dare loro una foto di mio figlio prima di poterla condividere con le persone che lo amano?».

I progetti per il futuro

Quanto infine al futuro, per Harry e Meghan sembrano esserci in porto diversi progetti legati alla fondazione Archewell e agli accordi con Netflix e con Spotify. Sebbene la serie animata Pearl, sulla quale la donna aveva messo la firma, sia stata cancellata dalla piattaforma streaming, la collaborazione con quest’ultima non si è interrotta. La coppia ha più volte smentito l’ipotesi di star lavorando ad un reality show che racconti la propria vita, ma questo non esclude la possibilità che ne venga realizzato un documentario.